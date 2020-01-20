神州觀察：武漢肺炎播不停　防疫最怕瞞實情

湖北武漢上月起爆出不明肺炎疫情，造成社會一片恐慌，多日後終被確認為新型冠狀病毒，而非外間擔憂的沙士。饒是如此，該病毒仍於數日內連奪兩命，且呈持續擴散之勢，乃至遠播海外，危害不容小覷，當局若不加強防疫力度及透明度，隨時可能釀成更大感染風險，再度害人害己。

武漢市衞健委於十九日凌晨時分通報指，當地新增確診病例十七宗，包括十二名男性及五名女性患者，當中有三宗重症病例，其中兩例更屬危重級別；所有人發病日期都在本月十三日之前，並已於相關定點醫院進行救治。當局表示本次疫情的傳染力不強，雖不排除人傳人可能，但持續人傳人的風險較低，強調各相關措施已陸續落實，疫情可防可控可治。

截至昨日，武漢市累計已有六十二宗新型肺炎病例，當中十九人治愈出院；相關密切接觸者逾七百人，當中絕大部分亦已解除醫學觀察。但這只是官方通報，鑑於內地當局一貫的瞞疫作風，外界對此多持質疑態度，譬如英國倫敦帝國學院就有專家推算，武漢實際感染人數可能多達一千七百人；香港大學感染及傳染病中心總監亦認為此乃「重大傳染事件」，不可不慎。

事實上，自疫情爆發以來，武漢市衞健委幾乎天天都在公布及更新相關感染及確診病例，足以證明該病毒仍在不斷擴散，而非當局所說的「可防可控」。更甚者，香港、澳門、台灣及南韓、越南、新加坡等境外國家或地區亦競相檢測到疑似病例，而日本和泰國更有確診武漢肺炎個案，世衞日前警告相關情況很有可能蔓延至更多國家，絕非危言聳聽。

弔詭的是，該病毒已經遠播至全球多地城市，反而在內地，至今除了武漢本地，竟然沒有別的省市傳出爆疫消息。以武漢之交通樞紐位置，加上境內城市人口流動之密集程度，其他地方竟有如絕緣體一般，實在有違常理。

類似情形於早前防控非洲豬瘟疫情時就曾出現過，當時與河北省相鄰的省市都已淪陷，唯獨該省像是有金鐘罩護體，一直未見疫情通報，其實當地有養豬場死了逾萬頭豬，豬場老闆及員工都說是非洲豬瘟所致，但當地政府就是不予確認，如此掩耳盜鈴、自欺欺人，疫情豈能不「有效可控」？

日前再有武漢網民聲稱當地醫院已經爆滿，出現拒收病人情況，及有醫護人員受了感染，指當局為控制新增病例數據，對多數病情不予確診及封鎖消息。怕只怕當局又當作謠言處理，並一再重蹈瞞疫覆轍，結果又連累眾多無辜市民，那才是最大的悲劇。