功夫茶：海關神速制勝　屢破走私大案

香江經歷逾七個月烈火暴行，社會動盪、人心虛怯，元氣應已大傷！本報擇吉日到黃大仙祠求籤問卜，問治安情況同埋政治環境，奇怪的是，竟然求得兩支都係上籤！各位街坊，功夫茶不久前曾寫過「紀律部隊有棟樑」，睇怕大仙都認同功夫茶所講：香港靠「女媧補天」死梗！靠海關、入境處同警務處一哥頂住，仲有望見到未來！

嗱！海關掃毒破跨境販毒案如斬瓜切菜，屢建奇功早已街知巷聞；日前進行反走私行動，喺龍鼓洲對開海面偵破一宗涉嫌利用漁船及躉船走私嘅案件，檢獲逾十四萬公斤懷疑走私凍肉，估計市值約五百一十萬元，行動中，海關拘捕三十名男子，案件仍在調查，不排除有更多人被捕，都算大陣仗。

海關指揮官指出，是次行動有超過一百名海關人員出動，由於涉案船隻航速約十五海里，涉案人士僅需三至四分鐘就可以離開香港水域範圍。有見及此，海關特別部署多艘高速截擊艇、淺水巡邏艇及區域巡邏船追截。又係嗰句：工欲善其事，必先利其器。

過去一年，佢哋已添置咗四艘高速截擊艇，靈活快捷，屢建奇功。今次就係以神速制勝。呢批凍肉若然成功進入內地，除逃稅外，所有凍肉未經合法檢疫，而且大部分凍肉喺運輸途中未必保持全程冷凍，有機會攜帶重大動物傳染病病源；凍肉一旦流入市場，大量致病菌及寄生蟲，將造成重大食品安全隱患，咁就大鑊！

內地正值武漢肺炎高危，新增嚴重個案不容忽視，何堪再有食品安全問題！連同今次行動，香港海關喺今年度已搗破四宗海路走私凍肉案件，合共檢獲二十八萬多公斤貨物，總值逾千萬港元，真係點到你唔服。

講開又講吖，海關固然神勇，另外兩支紀律部隊同樣做到嘢。入境處除咗經常掃黑工，又要努力加快遣返假難民；賊王季炳雄刑滿出獄，入境處同警務處亦好唔得閒。晨光第一線，警方電單車護送隊已駛入赤柱監獄候命，之後又衝鋒車大陣仗開路，送賊王到香港國際機場。航空公司如臨大敵，要求派多名執法人員護送佢上機，仲有多名入境處職員陪同遊飛機河，入境處同警務處攜手合作，確保押送賊王到紐約一切順利，辛苦晒！

講到呢處，功夫茶豈能不唏噓？即係咁，紀律部隊有三大部門為香港把關，靠嘅係勇於承擔責任嘅阿頭，令香港嘅治安不致爛下去而一發不可收拾！無奈公僕吃飯砸鍋比比皆是，同是紀律部隊嘅消防處更淪為暴徒大本營！大仙說鼠年多是非，香港要破嘅豈止走私凍肉、毒品案等，更要破群魔妖孽亂舞，捉拿「叛國禍港」嘅第一號漢奸黎智英落鑊，否則世衰道微，邪說惑眾，止暴無期！