正論：黑暴瘋狂練兵　新春無日安寧

新春本應喜氣洋洋，香港卻沒有絲毫歡樂氣氛，反而一場腥風血雨已迫在眉睫。暴徒事先張揚大除夕及新春期間大鬧香江，趁昨日為豬年最後一個周日集會瘋狂「練兵」，不僅四出破壞，更用磚頭襲警，喪心病狂。一場黑暴將香港推向恐怖主義深淵，部分港人還樂此不疲吶喊助威，自毀長城，愚不可及。

儘管在警方加大力度打擊下，黑暴有退潮迹象，然而百足之蟲死而不僵，黑手根本不甘於收手。昨日有團體在中環遮打花園集會，同時傳出暴徒有所行動的消息，警方不敢怠慢，除了要求大會腰斬集會，更主動出擊拘捕多名在沿途破壞的暴徒。無奈道高一尺，魔高一丈，多名便衣警員慘遭暴徒包圍毆打，有暴徒更用磚頭重擊警員頭部，招招攞命。一節見則百節知，這些人早就失去常性，不置警方於死地不罷休，要不是警方早有部署並迅速控制場面，後果肯定更不堪設想。

顯而易見，暴徒人數和聲勢相比高峰期已大減，惟有三五成群「打游擊」鬧事，有人堵路，有人縱火，有人打砸藍店，有人襲警。另一方面，暴徒手段趨向激進化和恐怖化，從警方接二連三破獲槍械和炸彈案已可見一斑。單是日前破獲的槍械案，涉案人從海外購入槍械子彈再自行組裝，計劃供激進暴徒大開殺戒，不僅反映暴徒陷入瘋狂，更反映槍械如入無人之境。雖然警方近期頻頻收網，證明情報主導的策略奏效，但最怕落網暴徒只是冰山一角，更多更可怕的圖謀正密謀於暗室，新春隨時大爆發，絕對不能掉以輕心。

福無重至，禍不單行。持續七個多月的黑暴令所有牛鬼蛇神無所遁形，警方調兵遣將止暴制亂，顧此失彼，結果大小匪幫和南亞兵團乘虛而入，趁火打劫。警務處處長鄧炳強早前在中西區區議會透露，去年上半年全港罪案數字原本較前年大跌近五成，但下半年黑暴爆發，罪案數字隨即急升，情況令人憂慮。名店林立的油尖區正是罪案重災區，僅去年下半年的爆竊案便高達一百五十四宗，創該警區近五年新高。香港淪為罪惡淵藪，最開心當然是犯罪分子，但受害的卻是每一個香港人。

很可惜，香港進入亂世，人們彷彿被洗腦似的，逢中央必反，逢港府必反，逢警方必反，毫無道理可言，卻從不細想繼續鬧下去，治安插水，經濟插水，所有人都要陪葬。昨日有參加集會的黑衣青年揚言，今日不站出來，過了今年便不能再站出來，無非就是照搬反對派那些反中仇共的騙人鬼話。可笑的是，反對派每次搞遊行都說成是最後一次，但這樣的最後一次足足維持了廿多年依然有下一次，如此謊言竟然還有人信，寧不悲乎！

說到底，禍福無門，惟人自招。鼠年很快就會來臨，正常的港人無不盼望香港在新一年走出困局，重見光明。本報為香港整體運程向黃大仙求得「公冶長入獄」一籤，預示香港幾經周折才能脫險。而這一日能否提早到來，端視乎港人能否擦亮眼睛，收拾心情，堅決向暴力說不。