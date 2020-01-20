世界視線：組建星級律師團　特朗普難言必勝

美國總統特朗普的彈劾案進入參議院審訊之際，消息傳出特朗普已敲定一個包括十人的星級辯護團隊，當中除了白宮的律師外，最矚目的當數曾調查前總統克林頓的前檢察總長斯塔爾，以及著名憲法律師德肖維茨，特朗普自以為強大的法律團隊能幫助自己脫困，事實卻是彈劾審訊尚未了結，在公關上已先輸了一仗。

據報道，斯塔爾和德肖維茨這兩名知名律師，經常在霍士新聞露面，其中德肖維茨更曾力排眾議，多番為特朗普在「通俄門」一事上的角色辯護。據他自己所講，自己在一六年大選時投了希拉妮一票，卻因為從法律角度為特朗普說了幾句公道話，結果被自由派圍攻。

德肖維茨在解釋為何接手彈劾案時亦強調，自己不涉政治，只專注憲法，認為今次彈劾將成為黨派鬥爭策略的武器，言論反映特朗普「獵巫」的觀點。可以說，德肖維茨在特朗普的心目中是「又紅又專」的代表，加上共和黨眾議員在幕後發功，這一仗何愁不勝。

問題是當人們翻查一下德肖維茨的「輝煌業務」，發現這位哈佛大學榮譽教授曾參與多宗轟動全美國的案件，最著名的包括美式足球員辛普森涉嫌殺妻案、已故富商愛潑斯坦的性醜聞案，以及荷里活製作人溫斯坦涉性侵案等。其中辛普森案，堪稱美國司法史上的教科書級案件，在一切表面證據幾乎都對辛普森不利的情況下，硬是給德肖維茨以「疑罪從無」的法律原則，打甩控罪。對美國司法制度歌功頌德者，固然可以聲稱是「程序正義」的偉大勝利，但民眾心中自有一把秤，對於辛普森到底是否真的清白，人們有自己的看法。

其實特朗普對此也是心知肚明。要免於被彈劾其實不難，只要確保共和黨參議員繼續力挺即可，但選民的觀感如何才是最重要，因此他一再強調，他跟烏克蘭總統澤連斯基的通話，不是「做錯但未到被彈劾的程度」，而是「無懈可擊」。但實際上自從彈劾程序在眾議院展開以來，共和黨人始終在程序問題上纏夾不清，如今特朗普又將自己的名字跟辛普森等人掛鈎，叫選民作何感想？