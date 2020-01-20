警察改採進取性的打擊後，反修例暴動中的暴徒部分轉為恐怖主義分子，組織、籌備大殺傷力的實彈和炸藥，企圖製造大規模傷亡事件，以提升暴動程度。

猶幸警方情報工作有效，開始搜捕這批激進分子，揭露出他們的攻擊計劃與企圖。從去年十二月中旬到近日，警方搜捕加強，顯示出這些兇狠的小組織人數不少。武器來源，一是自製，二是進口；相信他們與示威暴動的其他人士與組織有密切關係，也有與海外聯繫，對香港治安的威脅嚴重。

現時警方所拘捕者，可能是冰山一角，參與組織的門檻不高，可能還有不少潛在者，還在密謀犯案。由反修例示威暴動演變出來，香港本土的恐怖主義似乎已經成形，政府與社會不能掉以輕心。

一經成形，這些恐怖主義活動就容易招攬成員，也會產生倣效的示範作用。尤其是香港今次暴動涉及境外勢力，台灣與美國等地的情報機構均涉足其中，境外政治因素的介入，容易使到香港這些冒起的恐怖主義分子與組織獲得物質、資金和知識的支持，令他們隨時服從境外勢力的政治陰謀。再加上香港議會及非政府組織的反政府勢力，可獲政治奧援和掩飾，內外夾攻，互相配合。本土恐怖主義的發展，便是香港今後政治的心腹大患。

因此，中央政府與特區政府應認真地正視本土恐怖主義的發展與威脅。第一，當然是全力緝捕，但有不少被捕暴徒仍獲保釋，顯然香港司法與警隊的處理手法有頗大的漏洞。亡羊補牢，至少警方對涉案或有關聯的人物，不管司法保釋或不起訴，都要繼續監控追查，不能容許漏網之魚。警方也要擴大有關編制，增撥資源人手，加強追緝防範能力。由於本土恐怖主義屬政治性質，警方要增添政治追查能力，可能要成立政治特別情報部門。

第二是名正言順地宣布反恐怖主義，把這些由政治陰謀所策動的組織和行動列為恐怖主義性質，制訂有關的法律、政策、措施來對付。保安局應設有反恐辦公室統籌其事，也要統率警方的相關政治情報與追緝工作。這類本土恐怖主義在今後的政治演變過程裏，相信只會有增無減，香港政府需要訂立一整套應對的制度與政策措施。

第三是社會要嚴厲譴責、否定本土恐怖主義及其相關的趨勢與活動。一是在媒體和公開言論中涉及主張、偏幫和宣傳恐怖主義者，政府必須依法追究、懲治和禁止，也要如其他的發達社會般，在社會、學校大肆宣傳，以打擊恐怖主義。