本欄日前粗略「統計」，反對派發動這場風波暴亂已取得了十一項戰果，「豬去鼠來」，他們可以過一個肥年。大家知道，豬年內地大鬧豬瘟，肉價瘋漲；香江反對派則發起暴亂，聲勢大漲，戰果纍纍。就目前形勢來看，「豬尾巴」之際，暴亂雖有些退潮，香港警方止暴制亂行動比過往也機動靈活有效，但若無打擊黑手、策劃者、骨幹分子，搗毀其組織系統、文宣媒介、裏通外國通道及物資、軍火、金錢供應，豬年之後，他們還大有機會和可能迎來下一個肥年——碩鼠之肥不在話下也。

反對派之所以在豬年暴亂中取得纍纍戰果，重要原因在於他們從一開始就穩、準、狠的打擊了香港警隊；而林鄭月娥政府也從一開始就把綏靖投降求和的路線投放在警隊身上。對警察平暴綁手綁腳，諸多限制，對反對派和暴亂分子誣衊、欺凌、抹黑、醜化及煽動仇警視而不見。政務司司長更人妖顛倒、混帳透頂的「代」警察向暴亂分子「道歉」。凡此種種，大大助長了反中亂港的氣燄，大大打擊了警察的士氣，嚴重傷害了警察和他們家人。其卑劣之所為不下於在警察衝鋒執法、苦戰暴徒時向他們背後打黑槍。那時的警隊一哥也十分之廢，此人就要退休，私心甚重，甚麼職責，甚麼擔當，甚麼袍澤，甚麼手足，都抵不過自保平安最重要、最「智慧」，這種心態又最與特首林鄭的綏靖投降、縱暴容亂相默契。不僅警察一哥的心態如此，整個管治團隊幾乎人人如此。

山姆大叔和反對派也看透了這些，於是加大恐嚇壓力，拋出法案要制裁那些香江府衙中犯下「鎮壓示威者罪行」的官員和警察，看看誰敢輕舉妄動，犯我老美法律！這樣的畏暴亂如虎、畏洋大人如虎的日子過了很久。直到朝廷嚴飭要止暴制亂、警隊一哥換了新人，他敢擔當、敢負責、有辦法、肯做事，嚴明執法，文能痛斥歪理邪說，武能堅決打擊橫行暴徒，外能重塑硬朗形象，內能再振警察雄風。不過，這只是一個好開始，考驗還在後頭。