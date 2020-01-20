去年中國人口突破十四億，人均GDP也突破一萬美元，其意義遠遠不止於達到世界銀行釐定的中等富裕國家標準，更意味着民族復興已到了最關鍵時刻。與發達國家相比，中國人均GDP無疑仍然偏低，但必須知道，中國人口比美、加、歐盟和日本等發達國家加起來的總和還要多得多，也就是說中國不僅擁有世界上最龐大的市場規模，而且擁有世界上最完整的產業體系，更擁有世界上最獨特的舉國體制，發展潛力是任何國家都無法相提並論的。

國際社會一直有中等收入陷阱的說法，意指一個國家的人均收入達到世界中等水平後，由於不能順利實現經濟發展方式的轉變，導致新的增長動力不足，從而出現經濟停滯、社會動盪、政局不穩，例如南非和巴西等等。中國會重蹈覆轍嗎？有人形象地比喻，中等收入陷阱不足以跌入一頭大象。沒錯，中國體積龐大，發展潛力無限，任何陷阱都阻止不了其前進的步伐，任何國家和任何勢力都撼動不了這個龐然大物。

長期以來，美國總是想方設法遏制中國，外交和軍事圍堵不能奏效，便發動貿易戰和科技戰；貿易戰和科技戰不能達到目的，便打台灣牌和香港牌，可謂無所不用其極。然而，中國崛起已是不可扭轉的趨勢，不管美國佬如何干擾破壞，終是枉費心機。西方不亮東方亮，中國只要堅持正確的方向，走自己的道路，不要瞎折騰，不要自廢武功，終有實現民族復興的一天，到時候美國所有遏華策略都將徹底破產，台灣牌和香港牌自然也將成為廢牌。

香港有些人鸚鵡學舌，跟在洋人後面詛咒中國，甚麼「中國崩潰論」、「支爆」等等，簡直幼稚可笑。如果中國將會自行崩潰，美國何必多此一舉發動貿易戰？又何必千辛萬苦促成貿易協議？歷史車輪滾滾向前，世界潮流浩浩蕩蕩，洋奴漢奸們企圖以搞亂香港來阻止中國發展，不過是螳臂當車。