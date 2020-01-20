東方報業集團每年都會為香港運勢求籤，指點迷津，趨吉避凶，檢討政府過去一年的得失對錯，希望官員不要執迷不悟，皆因因果報應，冥冥中自有天意，屢應不爽。最佳例子莫如律政司司長鄭若驊，民望評分長期「墊司底」，被嘲為「避政司司長」，多行不義，尸位素餐，修訂逃犯例解說不力，導致暴潮毀港，自己成為眾矢之的；有止暴制亂正業不做，走去英國仲裁講座，結果亦逃不過示威者圍堵，仆倒倫敦街，跌斷一臂，豬年運程可謂衰到貼地。

鼠年即將來臨，大仙賜籤批示鄭若驊主理的香港法治，所得為中平籤「康順釣魚」，「憑欄晚眺倚南樓，滿目風光景色幽，一葉小舟頻下餌，漁翁釣淂有魚否。」康順為古時的隱士，作漁翁打扮倚欄呆望景色，狀似釣魚，有沒有收穫就不得而知。籤文非常淺顯而且到肉，鄭若驊位居要職，卻像隱士不問正事，「作狀」扮釣魚，其實烏眉瞌睡，明眼人一看便知注定空手而回。

本報找來佛隱居士解籤，說道法治要公平公正，有耐性亦需要果斷，要在適當時候收竿。天網恢恢，但法網在地上，需要公職人員收網，律政司司長責無旁貸，但鄭若驊表現閃閃縮縮，拖拖拉拉，例如壹傳媒黎智英在二○一七年六月四日維園集會上，涉刑恐東方報業集團記者的案件，有圖有片，鐵證如山，律政司拖到二○二○年仍然未起訴黎。東方與受害記者先後十七度去信要求交代案件進度，律政司不是虛答便是索性不答，連告與不告黎智英都不敢答。

其實最適當四字詞形容鄭若驊應是「和尚打傘」，無法無天也，黎智英髮型長相十足十一個酒肉和尚，長期有鄭若驊做其保護傘，視法律如無物，由佔中到反修例都是幕後黑手，官媒批他為「叛國禍港四人幫」之首，至今仍逍遙法外，這條大肥魚可以漏網，鄭若驊這個司長掉落河餵魚算罷！