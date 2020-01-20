因事乘坐深圳灣口岸的過境巴士，由九龍到佛山往返。深圳灣口岸的設計，其實是繞道避開深圳市中心，從香港新界屯門過深圳灣大橋，抵達深圳蛇口前海，再連接廣深沿江高速公路北上。路程短了，巴士走廣深沿江高速公路，沿途有較多機會觀察，看到深圳、東莞的不少大型工程正在開展。

離開深圳灣口岸後，便是新規劃的前海自貿區，計劃中的前海自貿區打算加強與香港連結，重點發展金融和商貿，特別是金融功能，推動人民幣國際化、利率及匯率市場化改革，促使深港金融市場互融互通、投融資便利化，支持香港離岸人民幣中心建設。

換句話說，前海自貿區打算參考香港的金融功能，放寬法例，複製香港的金融中心地位。前海日後如何發展下去，是否成功，我們不得而知。但整體大灣區計劃不會因香港的萎縮而停滯則顯而易見。

另外一個明顯的動作是沿珠江海岸線的大規模填海工程，沿海一帶都看見大量新地盤，到處都是建築用大型起重架和推土機，看來是極龐大的填海規劃。

對珠江三角洲地區沿岸歷史稍為有點了解的朋友可能聽說過，其實今天珠江口一帶的土地，大部分都是幾百年來填海的結果。舊時廣州市河南對開本來已是浩瀚汪洋，此後陸地不停向南伸展，西邊的南海、順德、中山、珠海，及東邊的東莞、寶安、深圳沿珠江一帶，不少土地都是圍壩堆填得回來的，填海工程從明朝起一直沒有間斷。只不過昔日填海得來的土地都是用作桑基稻田，今日則用作商住工業。

香港有一些環保團體一直用各種理由反對特區政府的填海造地政策，主張保持現有的海岸線不變，其實只是眼光狹窄，掩耳盜鈴的想法。香港自從開埠至今，大部分主要商住用地都是填海得來的，港島北的海岸線絕非天然，從中環到筲箕灣都是填海地，對面海的九龍半島市區亦是如此。就算今天大家都接受保護維港，不應再大規模填海，維港以外的海岸很難同樣維持不填吧？沒有大規模填海，哪來今天的荃灣、屯門、沙田、大埔、將軍澳住宅用地，以及赤鱲角機場用地？填海造地仍然是解決房屋用地不足的最佳辦法。就算香港放棄發展，停止填海，北面的深圳和東莞，西面的澳門和珠海的填海工程還是會繼續進行。

要保護海洋生態，只可通過區域合作，聯合整個大灣區作規劃。若只對小小的香港水域諸多掣肘，鄰近地區卻大規模填海，整個區內水域的生態環境依然難以平衡。結果是香港自縛手腳，鄰近城市紛紛超越。