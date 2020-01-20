鼠年將至，本報按照傳統習俗到黃大仙祠求籤問卜，為香港運程指點迷津，結果整體運程求得「公冶長入獄」中籤。故事說公冶長被奸人誣告偷羊肉，又因為官老爺出差而被長押獄中，幾經周折才得證清白脫險。對照今日亂局，作為止暴制亂唯一力量的香港警隊經常被毒媒、黑手砌生豬肉，有冤難伸，跟公冶長的遭遇如出一轍。

單是「黑警殺人」之類的故事，在這七個多月間便層出不窮，「太子站打死人」又好，「爆眼女」又好，「十五歲少女自殺」又好，「科大生墮樓」又好，總會被人說成是警方所為，也不管動機是甚麼，可能性有多大，輿論總是一窩蜂起哄。這還不止，但凡有人跳樓或屍體發現，網民、政棍又是繪聲繪影地說成是警方殺人滅口，但到底為何要大費周章滅口，總是語焉不詳。但你別管，這些破綻百出的「科幻」故事，總有大量愚民深信不疑，令人不得不慨嘆此地民智未開。

香港過去是世界有數的安全城市，警方維持治安功不可沒，一支過去數十年來保障香港繁榮穩定的紀律部隊，突然在這七個多月間變成殺人狂魔，想一想也知不可能，說穿了，無非是黑惡勢力的奪權伎倆。惟有挑起全城仇警情緒，配合輿論抹黑，便能牽制警隊和港府以令中央。可惜啊，中央不動如山，一早看穿這些下三流手段，堅定支持警隊止暴制亂，堅持不插手不動武，反中亂港黑手和外部勢力無從入手，奸計不能得逞。

今場黑暴，內地不但沒有屏蔽消息，反而大肆報道，高調力挺警隊，原因很簡單，在外部勢力夾擊中國勢兇夾狼之際，稍有差池隨時給予國際制裁北京的藉口，用香港警力平暴則不會引來北京干預兩制的口實。明乎此，林鄭最近改口力撐警隊沒有警暴，又拒絕成立獨立調查委員會，絕對不足為奇。大仙已預示黑手奪權不可能成功，警隊清者自清，大家等着瞧。