筆者從小到大都對邪教敬而遠之，但很好奇，有些教派宣揚某年某月會世界末日，他們的聖子、天使將降臨人間重塑天地。如此荒誕不經的預言竟然會有人相信，而且篤信不疑者未必是村夫愚婦，好些卻是飽學之士。

世界上真會有這麼多愚癡之人嗎？最近我終於知道，這類人確實為數不少。你不必深入邪教中去訪尋，只要走到香港街頭，也能碰到不少失卻理性的人。

一場反修例運動，不少人如癡如狂，有人願意以身相殉，部分狂熱者更支持香港獨立，喊出「要有兩國，才有兩制」的口號。我問這類「黃絲」朋友，你們這群人要槍沒槍，要炮沒炮，而中國的軍事實力，在世界上是跟美國、俄羅斯鼎足而立的，試問憑甚麼可以將香港分裂出去？

原來這群激進「黃絲」有邪教信徒般的天真，他們正經八百地跟我說，中共撐不了多久，外強中乾，早晚都會「支爆」，到時候香港就可以解放了。跟我說這番道理的，有些是我中學同學，一九八九年北京學運時一起罷過課，因為當時是全港性罷課，所有學生都參加的。

我告訴老同學，講中共政權行將滅亡的調調兒，並非始自今天，在八九年已開始，到九一年蘇聯解體時，此論更是響徹雲霄，當時大家尚在唸中學至預科階段。那時不止坊間政評人，就連部分學校老師也對中共倒台論深信不疑。當時我問老師，中國情況特別，恐怕未必會走蘇聯、東歐之路吧？老師沒好氣跟我糾纏，只是信心滿滿的說：「孩子，不信你就等着瞧吧」。

如今已等了約三十年，中國國勢反倒愈來愈強。不過，上世紀八、九十年代是狂飆時期，人們誤判不奇，卻沒料到時至今天仍會有人傻不楞登，相信甚麼「支爆」論。如此民智，怪不得邪教永遠有市場。