東方報業集團按習俗在庚子鼠年來臨前，擇吉日到黃大仙祠向大仙求籤問卜，仙師為香港整體運勢賜中平籤「公冶長入獄」，預示鼠年爭拗仍不絕，社會紛爭不斷。本報「正論」和「功夫茶」已多分析，不必老朽再三唼喋矣！

整體而言，畢竟香港底子厚，反中亂港妖孽仍然不休，黑衣暴徒亦不過一小撮，可幸大多數港人仍然奉公守法，勤奮努力工作，是以林鄭及其無能管治班子，用口止暴制亂已逾七個月，至今仍然冇人需要問責下台，難怪有論者奇而怪之，完不成任務，竟然還得到今上和朝廷連誇帶讚，甚麼「克盡職守」、「勇於擔當」。

查實不少問責高官，「身在漢營心在曹」，逢有大節日，哪管烈火暴行持續，廢官依然「放假當食生菜」，少則一星期，多則一頭半個月，話之你！天下就是有這麼好當的官，難怪大仙批香港嘅治安情況同埋政治環境，分別為第二十五籤同埋第七十八籤，都是「上吉」。尤其第七十八籤「曾點論志」，講中晒一眾廢官心情「冠五六人童六七，舞雩歸詠暢幽情」。

呢，賞完雪浸完溫泉返來香港呢個「家」，眨眼間又出幾十萬一個月糧，香港幾好都有，點捨得走！繼續胡混度日，用口止暴，好官我自為之。趙州和尚認為參禪要旨是「放下來」，一眾廢官深明此道，放下來，豁出去，去癲去玩！古人所說的「政如農功，日夜思之」，從政要像農民種地一樣上心，播種過後，雨雪風旱，日夜操心？咪玩啦，這裏是香港，要問責高官「在位一分鐘，幹好六十秒」，真係想創你個心！講真，若然「在位一分鐘，幹好十六秒」，香港已不會沉淪至此！

今日香港之死，就係多得霸住茅坑不拉矢嘅廢官如「避政司司長」鄭若驊，「一葉小舟頻下餌，漁翁釣淂有魚否」，一味見身郁唔見米白，咁多暴徒未被起訴、黑手逍遙法外，吾人「似聞山鬼說法談空空」！