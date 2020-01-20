內地官場經常叫嚷提升管治能力、提升施政質素的口號，但是，近年不少省、市、縣鎮地方衙門，依然經常鬧出公文笑話，有時令人搖頭失笑，有時卻鬧出軒然大波，成為提升管治水平的反面教材。最近一例，便有小事大意義。

事關河北省邯鄲臨漳縣，近期當地發布了一份新文件，文件本來非大事，近期內地多個省市都出現嚴重霧霾天氣，上述縣空氣質量保障應急指揮中心、生態環境分局、縣市場監管局等多個部門聯合出招，通告鄉民，為減少空氣污染及保障公眾健康，民間須停止不良燃燒習慣。

可惜這份公文寫得太敷衍，公文下達後瘋傳網絡，然後嚇親大小商業機構、主婦、廚師及小市民，因為，官衙要求百姓不准蒸饅頭、炸丸子……民間詫異的是，蒸饅頭怎會與空氣質素有關，莫不是只准州官放火，不准百姓點燈有了現代版？有人質疑饅頭不讓蒸，那麼蒸肉、蒸雞呢？新春將至，百姓嚇壞了，也頭痛極了。

幸而網絡時代讓一切大白天下，縣政府官員很快知道出大醜了。因為，他們本來只想通告鄉民，上述政府部門將成立一個聯合督察組，對各鄉鎮燃燒木柴、劣質散煤等大灶蒸饅頭、炸丸子的情況進行督導，表現差的鄉鎮，會在縣政府工作群內通報批評並追究責任。無奈，縣政府的第一版公文只寫查處大灶蒸饅頭，沒清晰寫明是針對燃燒木柴、劣質燃料引致濃煙滾滾，煙塵影響空氣等行為。換言之，清潔能源絕不在此列，官府要抓的是燃料問題，並非蒸饅頭。

公文行文不佳，粗疏簡陋鬧出大笑話，最弊的還是一醜難遮，且迅即醜得無遠弗屆。縣政府只好起草新的通知補鑊，出錯官員會否問責不得而知，但這個笑話驗證了民生無小事，公告不是隨便鬼畫符。內地官場近年其實已少了口號，但「官樣文章」之風還是不改。公文質素及發文程序若不認真整治，笑話還會繼續來。