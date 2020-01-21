功夫茶：年宵花市又玩嘢　港人難展真歡顏

如果閣下有層樓放租，點都唔會想租畀「租霸」啩？當然，若然你明知佢係租霸都肯租畀佢，咁就屋主自己抵死！嗱！社民連喺維園年宵市場租咗兩個攤檔，話要賣鮮花。阿哥，食環署唔係咁都信？即係咁，你叫隻餓虎唔好食羊，並乖乖哋立地成佛，是否太傻太天真？

喂！阿哥，社民連向來勇武，遊行示威最鍾意抬棺材、撒溪錢，畀市民嘅印象就係一班牛鬼蛇神，習慣咗搞大龍鳳吸睛，食環署有關人員唔係咁都唔知吖？今年，政府搞嘅年宵市場都唔設乾貨攤位，都係唔想啲反政府成癖嘅政黨玩嘢啫，卻又偏偏相信社民連會改變反政府嘅基因，換過晒激進沸騰嘅血液，租兩個攤位賣鮮花與民同樂，祈求一片祥和，好振興因黑暴持續而一沉不起嘅經濟？若然係咁，食環署官僚同明知係租霸都肯租樓畀佢嘅屋主，不是一樣戇居抵死嗎？

嗱！日前維園年宵市場一開始，社民連嘅「鮮花」隱形，攤位就架起反警隊展板，大肆人身攻擊，賣花檔一變成為「反送中展覽館」，明明違反《2020年宵市場特許協議》規定，於是食環署人員指其攤位架起嘅展板與業務無關，違反協議，要求社民連立即拆除展板，否則終止其協議。

各位街坊，一般而言，「租霸易請難送」，這是常識吧！抬慣棺材撒慣溪錢嘅社民連，諗都諗到點會咁順攤吖！尋日食環署又到場要求社民連清拆攤位布置，簽署終止協議，並在下午三點前收檔，否則會即場清拆。社民連主席吳文遠就話食環署做法荒謬，重申展板冇違反規則，每種「花」都有其意義，並前往食環署維園辦公室，要求食環署向公眾解釋清拆展板嘅原因。仲警告話，喺社民連向食環署解釋展板和花卉嘅關係前，不可清拆攤檔，否則可能會就此事作司法覆核及向法庭申請臨時禁制令喎！

嗱！社民連主席又係惡人先告狀，爭在未摘葉飛花，殺人於無形。佢視平等、守信嘅協議精神如無物。食環署職員若然當初醒少少，就唔使搞到依家秀才遇着兵，有「約」說不清！各位，農曆新年係送舊迎新嘅時節，一家人逛年宵市場，都係想開開心心，睇吓花花，篤串魚蛋，理應一片祥和！之不過，依家香港，乜都要政治化，食個晏都要嗌口號，行花市又要搞到「花容失色」，喊打喊殺！

阿哥，依家香港已淪為「最高危地區」，社會動盪，已經乜嘢盛事都消失咗，港人連煙花都久違了，維港兩岸，頂多有「幻彩」，香港喺「百年未有之大變局」下，想一家大細行吓冇政治爭拗嘅年宵都成奢望，寧不悲乎？