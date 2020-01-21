正論：世紀疫禍恐重臨　可嘆防疫更不堪

星星之火可以燎原，防疫如救火，後知後覺死得人多，二○○三年沙士二百九十九條人命讓香港人上了沉痛一課，可是十七年來換了三任特首，一樣換湯不換藥，對疫症接近零預防，武漢市肺炎爆發，廢官仍是懶懶閒，以為隔岸觀火，詎料疫禍已經燒到眉睫。

武漢市一日之間，公布新增一百三十六宗新型肺炎病例，該市累計接近二百宗，同日北京、上海及廣東亦失守，香港專家估計病毒正在其他省市傳播，預料新個案會持續增加，英國專家曾經推算內地實際個案超過一千七百宗，起初令人懷疑未免誇張，但按近日個案翻倍迅速，再加上春運高峰期展開，這個數目不再是危言聳聽，只是有人不理百姓死活，疫情似有瞞報罷了。

不單止內地大爆發，甚至蔓延亞洲，隨着新春旅遊熱潮，熱門國家受疫潮波及，上周泰國及日本先後出現個案，南韓昨日亦宣布首次有武漢肺炎病例，中國籍婦人入境後確診，現正在隔離。香港與深圳一河之隔，中港每日人流來往數以萬計，深圳失守，香港還會遠嗎？澳門雖也是接壤珠海，但人家當局會上飛機為抵埗的武漢旅客檢疫量度體溫，香港的把關去了哪裏？

暴潮亂港，庸官禍港，三權崩壞，幸有東方報業集團堅守傳媒崗位，一直發揮「第四權」作用，監察政府，針砭時弊，亦屢次提出具前瞻性建議，像反修例風波初期亦指出這是一場管治權之爭，可是無能政府心盲耳聾，導致局面一發不可收拾。本報在民生及社會課題亦是急市民所急，先天下之憂，去年底武漢出現不明肺炎病例，東方率先以頭版報道，「正論」及「功夫茶」多次提出來者不善，堪比當年沙士疫禍，香港衞生當局絕對不能掉以輕心，應從速加強把關檢疫，但政府官員反應遲緩，後知後覺，香港懷疑個案由零星數宗暴升至超過百宗，很多是由武漢返港，至今十多人留院，專家承認對病毒認知不足，對疫情走向難以掌握，極有可能人傳人，港府繼續被動式檢疫，最初沒有針對性部署，如像不設防，任由新型冠狀病毒自出自入，一場世紀疫禍恐怕會重臨香港，殺傷力隨時直逼當年沙士，但香港的防疫未見有改進，而且心態上更明顯退步。

「千祈千祈千祈，洗手洗手洗手。」這句話耳熟能詳，記憶猶新，來自前特首董建華的夫人董太趙洪娉的說話，當時她因應○三年沙士爆發，呼籲大家勤加洗手，或許表達方式可以改善，但當時部分好事之徒當作笑話，實在因人廢言。對比起來，今時今日政府更加倒退，特首林鄭月娥只是整天叫暴徒收手，忘了叫市民多洗手，她的另一半林先生亦似乎忘了自己「第一先生」的身份，太太感嘆只剩下三萬警力抗暴，或許亦因為缺乏身邊的家人支持。君不見林先生在澳門回歸晚會上，表現沉默疏離，沒有跟隨大隊拍手「歌唱祖國」，父子擁有外國居留權的確與眾不同，林鄭叫人拍片呼籲「珍惜這個家」，她自己與家人有當香港是家園嗎？見微知著，有沒有心繫香港，市民看得一清二楚，回想當日看不過眼董太的「七情上面」，其實比起林生的「漠不關心」，孰優孰劣，大家心裏答案很清楚。

呼籲洗手保障個人衞生，防患於未然，本來是基本常識，但廢官多年來怠慢懶政，待事情鬧大才臨急抱佛腳，藥石亂投，應做不做，不應做的卻矯枉過正，造成令人啼笑皆非的鬧劇，屯門醫院便懷疑強制病人「坐疫監」，一名女子上月曾到訪武漢，回港後有發燒、喉嚨發炎，送往屯門醫院治療，自本月五日起一直「被留院」，雖然入院翌日已被通知並沒感染武漢肺炎，但被「隔離」六日才獲准離院。屯門醫院聲稱是因應武漢肺炎防疫要求，反映醫管局因循僵化，把資源浪費在不關事的個案，難怪整天喊窮。政府上下平日安於逸樂，遇事則自亂陣腳，暴潮已經令到特區幾近覆滅，再加上疫潮恐怕要宣告「死於人禍」了。

從來抗疫都是一場沒有硝煙的戰爭，香港缺乏良帥，便以人命去抵擋病毒來犯，沙士期間八名醫護不幸犧牲，官員沒有為自己的失誤誠懇道歉，甚至頗有打勝仗沾沾自喜之感，現在時興說「吃人血饅頭」，其實十七年前已經見怪不怪。逝者已矣，惟有來者可追，政府難道還要有人死才肯做事嗎？本報多番鞭策，醫生及專家紛紛提出，若疫情惡化，進一步提升口岸防疫工作，包括限制武漢旅客入境。辦法總比困難多，可惜香江末世廢官也特別多。