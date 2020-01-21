神州觀察：科研造假出不窮　大國崛起指望誰

內地近年提出大國崛起的戰略口號，當中科技興國便成為重要的期待目標之一，當局為此更不惜投入大量科研經費，積極鼓勵開發研究。誰知一些科研單位或個人並無腳踏實地做研究的精神，而是將主要心思放在了弄虛作假、投機取巧上，以致一次又一次鬧出抄襲、剽竊醜聞，既耽誤了發展大計，又被世人百般嘲諷，簡直不知所謂。

中科院計算所團隊日前宣稱自主開發了一款用於青少年編程教育、名為「木蘭」的編程語言程式，結果被網友發現屬Python的「換殼」產品，後者由一名荷蘭人於上世紀九十年代發明，後被逐漸應用於相關領域。而中科院此次不但照抄對方技術，更被指連相關產品圖標亦未作處理便拿來用，實在叫人沒眼看。

至於類似醜聞，在內地學術科研開發領域可謂多不勝數，並一再讓國人尷尬不已。像早前的「紅芯瀏覽器」事件，當時亦是打着「民族自主創新」、「打破美國壟斷」等為國爭光的旗號，結果公布消息當晚就遭狠狠打臉，進而揭發該團隊亦不介懷帶着別人的圖標招搖過市，更美其名曰「站在巨人肩膀上做創新」，就是死不認錯。而當年的「漢芯一號」則更「高級」，據說是找農民工用砂紙將從美國進口來的晶片圖標打磨掉，再刻上自己的名號，且騙局持續三年多才被揭穿，堪稱中國晶片公關史上的奇恥大辱。

更讓人心痛的是，類似醜行在被曝光之前，都曾成功騙取國家或企業不菲的資金贊助。譬如國家當時就曾無償撥款上億元給了「漢芯」，「紅芯」則獲得多方近六億元融資；相關項目團隊及個人更博得眾多榮譽和獎勵，以及難以估算的潛在商業利益。簡而言之，這些人就是以騙術和造假相結合，成功造就了個人「輝煌」，而國家的科技興國、實力崛起目標，全都成了泡影。

有數據顯示，中國近年已經成為全球第二大研發國，全社會每年的研發經費投入更是天文數字，至於錢流入了哪些部門，最終用在甚麼地方，估計都是一筆筆糊塗帳。正所謂難得糊塗，一個個如此拙劣的騙局皆能成功通過各級審批驗收，可見科研造假在中國早已形成體制性、系統化操作，不到一定程度很難被發現。

其實被騙點錢還在其次，更重要的是此舉給國家帶來的某些負面影響，甚至是致命打擊，實屬無法承受之重。像早前中興通訊遭美國「卡脖子」制裁的不堪遭遇，一舉將自己的「命門」暴露無遺，進而可讓對手輕易實現敲詐勒索之目的，不但強國之夢屢遭輾碎，更讓國家在全世界面前慘遭羞辱，當局實在需要好好反思一下，為何養出這麼多的白眼狼。