世界視線：青瓦台漸行漸遠　美大使劃下雷池

南韓總統文在寅在新年賀詞中發表韓朝合作構想，導致國內外引發的爭論不斷擴大。美國駐韓大使近日更直接表示，南韓的對朝計劃需事先與美國討論，以免遭受國際制裁。此言一出，隨即又引起了青瓦台及部分國會議員的不滿，直言朝鮮半島政策屬南韓主權，美國不應干涉。

美國駐韓大使不是他人，正是前美國太平洋司令部司令哈里斯。他當年對華推行「隨時準備作戰」的強硬政策，導致中美軍隊劍拔弩張。美國總統特朗普前年把哈里斯調歸國務院，表面上解除了他的兵權，實際上給了他在更高政治層面的歷練機會，將來肯定會對美國的東亞政策扮演重要角色。

哈里斯離開太平洋司令部後，先獲提名任駐澳洲大使，後改為出任駐韓大使。這又引起了另一場風波，不僅是因為他對朝核問題的鷹派立場，還基於他的美日混血背景。哈里斯本人也意識到日韓歷史背景的敏感與糾結，因此他明確申明：「我不是日裔美國駐韓大使，而是美國駐韓大使。」

雖然在朝鮮半島問題上，一些媒體喜歡拿哈里斯的日裔背景做文章，但他針對青瓦台的言論，的確是代表了美國立場，是對日趨不受節制的文在寅政府劃定雷池。美方向青瓦台發出的忠告是：韓朝關係絕不能比美朝關係跑得更快更遠。如果文在寅無視這個警告，一意推動兩韓經濟合作，那麼南韓便可能一頭闖入美方主導的國際制裁之下。

換言之，文在寅的新年賀詞已經引起了美國內部一致不滿。一些美國智囊指出，文在寅在賀詞中迴避美朝無核化談判，單方面表達與北韓擴大合作的意志，這顯示美韓的對朝政策正在分道揚鑣。甚至有美方專家直指，在無核化未取得進展的情況下，文在寅政府向北韓提供援助，違反了聯合國制裁和美國法律。

美方言論中「長臂管轄」的含意呼之欲出，更何況青瓦台還要面對國內的政敵及強硬派。雖然如履薄冰，但文在寅政府仍舊是與美國漸行漸遠。南韓外交部長康京和如是說：「我認為，在特定的時間點上，美朝可能先行，韓朝也可以先行一步。」韓媒稱，這是該國外交部長首次不顧美方立場，公開表達推進對朝政策的意願。