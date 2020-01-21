中美第一階段的貿易協議，從哪個角度看都是中國大幅讓步，美國國內不滿只是嫌對中國欺壓不夠。中國承諾兩年內進口不少於二千億美元美國商品，美國對華新增的關稅（二千五百億美元進口貨為百分之二十五）不改，中國要部分開放國內金融市場給美國企業。中國換取的只是美國暫緩進一步施壓，留待第二階段再談判。特朗普成功之處在於製造關稅壓力，迫使中國就範。

這場談判的結果是澶淵之盟，中國出錢買來暫時的停戰，但第二階段談判可能對中國更惡劣。這個用錢買來的停戰並不長久，可能只有一兩年時間，特朗普連任勝或敗都會再起波濤。這次結果沒有締結長期協議，比澶淵之盟更不濟。

不過，正因不是長期協議，美國政府在兩年後大有可能悔約，中國今次讓步若不會一讓再讓，便是以錢買回時間與空間，好在第二階段的談判扳回損失。

一是中國答應今後兩年進口五百億元農產品、五百億元能源產品、五百億元有關服務行業、七百五十億元製造業產品。但中國已表明是企業的市場行為，政府不會動用財政來進口。這樣大額進口談判需時，且不盡是現貨市場貿易，可能至一年半載後才會生效，而限期兩年，中國企業未必願意簽長期貿易合約。美國企業實際只獲一年或稍多的供應保證期，其後續約與否或數額會否變化均成為大風險，企業會否甘冒風險，在近期大量擴產出口，卻無法有更長期的保證呢？擴大生產和出口涉及巨額投資，不但企業有風險，美國金融業亦未必會提供貸款。美國出口企業短期獲取出口中國市場的大訂單，卻變成依賴中國市場，在第二階段中美談判便會受制。

如美國出口中國的能源產品，主要是石油和液化天然氣，美國的港口設施不足，需大量投資擴建才可應付，這也不是一年半載的投資可建成。結果，美國企業想增加出口卻受限制，擴展基建又陷入債務風險之中。

製造業的進口，中國企業必然要求高新科技產品，其餘美製工業品極缺競爭力，難有市場，美國政府是否會批准高新科技產品出口呢？

維持高關稅將使中國企業更轉向進口替代和別國進口。兩年期內中國企業未必如數從美國進口，兩年後談判破裂，中國已可轉移自別國進口了。

中國是否真有戰略，能吸取美日談判的經驗，用這兩年來作轉移部署？第一是不能迷信美國，向其投降；第二是勵精圖治，做好世界貿易格局轉變的應對戰略與措施。