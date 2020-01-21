今次反修例風波的發生以及七個多月來平暴不止，暴露了「一國兩制、港人治港、高度自治」踐行二十多年的所有問題，問題總爆發了，污泥濁水翻滾而出了，牛鬼蛇神紛紛出籠了，中央卻束手無策。一個問題解決不了，污泥濁水四處氾濫，牛鬼蛇神狂歡亂舞，禍害人間。中共近百年的鬥爭經驗，「一國兩制」的實踐積累，不知去了哪裏。誤判連連、方針混亂、軟不是軟、硬不是硬、鬥不是鬥、和不是和，表現很像政治白丁，「偉大、光榮、正確的中國共產黨」何時在對敵鬥爭、治國理政中如此進退失據、不知所謂過？

對北京在處理今次風暴中的不濟表現，香江反對派恐怕也是做夢都沒想到的，他們的勝利來得太輕而易舉。最令人痛心疾首的是，愛國愛港陣營和堅持國家民族立場，與反中亂港集團、餘孽漢奸不懈鬥爭的正義之士，這方面的人心之寒之失望恐怕比反對派取得勝利還大。毛皇帝曾總結對敵鬥爭的經驗，認為如果不及時反擊敵人的猖狂進攻，就會失去人心、就會有許多不明真相的人被裹挾跟着跑，甚至會使左派動搖，敵人就會愈戰愈強，屆時再反擊已晚，且要付出更大的代價。今次面對反修例風波暴亂，北京就已自蹈泥沼，不能自拔。

今上總說：「只要精神不滑坡，辦法總比困難多。」這些年，北京在面對國內外複雜、嚴峻多面的挑戰和困難時，總有克敵制勝的舉措，然而偏偏面對香港問題、面對這場風波暴亂，朝廷不知所措、畏首畏尾。這場風波暴亂的根源在於香港內部各種矛盾的爭鬥交織和結構扭曲，在於香江府衙、林鄭月娥的管治無能、錯漏百出。對此，朝廷心裏門兒清，知道解決這類動亂首先要讓當地政府和領導人負起責任，對此朝廷有的是辦法。

既有辦法，就不應「精神滑坡」，不應怕字當頭、畏敵怯戰，不應遇到困難就總想繞着走，不應對本該嚴飭責令的林鄭月娥顧忌重重，不應還要哄着她、讚着她，凡此皆大錯特錯也。