中國不斷發展，實力持續增強，國際地位和影響力日益提升，任何國家都不敢再輕視東方巨龍。反而香港有些人離心離德，不僅極端仇視內地，甚至以做中國人為恥，以做洋走狗為榮。這是甚麼原因？除了崇洋媚外的奴性基因作祟，也有心理不平衡的原因。過去香港人對內地普遍有一種優越感，總是以俯視的眼光看內地，但隨着內地不斷崛起，單是深圳的GDP總量已超過香港，港人的優越感逐漸消失，取而代之的是一種失落感，因此對內地怨恨，對現實不滿，對未來悲觀。

尤其是那班無知黃絲，自以為擁抱西方價值，既沒國家民族觀念，更鄙視內地所有一切，他們不敢面對國家崛起的事實，只好逃避，整天活在「本土化」和「港獨」幻想中。然而幻想歸幻想，現實歸現實，中國崛起乃大勢所趨，不以任何人的意志為轉移，全世界都須面對接受，美國尚且無法與中國「脫鈎」，香港憑甚麼「去中國化」？憑甚麼搞「黃色經濟圈」？

時代在進步，社會在發展，世界在改變，唯獨香港畫地為牢，不僅跟不上時代步伐，而且自絕於國家民族。黃絲們企圖將香港變成獨立政治實體，與內地徹底分割，殊不知皮之不存毛也不存，失去一國兩制這個平台，香港既沒有依靠，也沒有生存空間。最可笑的是，美國推出一條《香港人權與民主法案》，黃絲們感激涕零，以為有洋主子撐腰，「光復香港」就有希望，「時代革命」就可以成功，這種智商除了用「白癡」形容，實在找不到更合適的詞語。

頭腦稍為正常的人都知道，美國以國內法對香港實行長臂管轄，不是對香港情有獨鍾，更不是關心港人的人權與民主，而是基於大國博弈的需要，是為了遏制中國，香港不過是一枚棋子。既然中國崛起勢不可當，棋子遲早也會變成棄子，黃絲們與其得意忘形，不如趁早謀定後路。