豬年帶來豬瘟，那即將來臨的鼠年又會有何疫症首先來襲？香港鼠患嚴重，本來順理成章鼠疫及大鼠戊型肝炎大爆發亦不出奇，冬流感亦是熱門之選，但世事豈會讓你如此容易猜透，千里以外的武漢肺炎，可能已經悄悄地入侵，一日新增九宗懷疑個案，累積約一百宗，十多人仍留院，雖然未有確診病人，但香港的醫院對病毒仍然相當陌生，加上內地的臨床數據「擠牙膏」式公開，快速測試是否百分百準確，有否漏網之魚，仍是未知之數。

這次武漢肺炎來勢洶洶，該市一個周末突然多了一百三十六宗病例，死亡個案增至三人，本來大家都懷疑為何全中國只有武漢市爆發，遠在日本泰國都有個案，是否疫情有一定程度沒有如實公開？現在要來的始終都要來，北京、深圳及上海均通報首宗病例，北京有五名確診病者，深圳除了八宗確診個案外，另有八宗隔離治療觀察。浙江省也有四個城市合共五宗隔離個案，幾乎可以肯定說已經擴散全國，問題是能否及時減低影響程度。

其中一名深圳患者是六十六歲，之前確診患者不少都是長者，顯然抵抗力是重要一環，另外共同點是曾往武漢再去其他地方。世界各地現時聞武漢色變，南韓亦失守，已首度出現新型肺炎確診病例，又是中國籍女性遊客，美國三個機場已經對來自武漢旅客實施檢疫。

反觀與內地人流最頻繁、深圳一河之隔的香港，肺炎已殺到埋身，防疫依然懶懶閒。單單是旅客健康申報，多位專家公開促請政府盡快實行，甚至必要時限制武漢旅客來港，以及封閉與內地連接關口。內地疫情應該遠較公布情況嚴重，加上廢官把關，恐怕香港出現確診個案只是時間問題。冬流感已令公院爆滿，根本承受不了另一波疫禍，恐現災難性後果。政府對武漢肺炎幾近不設防，這個不是天災，而是徹頭徹尾的人禍。