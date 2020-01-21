農曆新年即將來臨，各行各業依照舊時習慣，紛紛「埋年結」，計算全年盈虧，也注目農曆年關前的最後衝刺。昔日大家把這段日子叫急景殘年。

經過大半年的社會動亂，看來不少商戶都有所虧蝕。尤其是零售業和餐飲業，受來港旅客人數急劇下降影響，奢侈品跌幅顯著，就算是一般本地市民的日常生活消費也收緊，大家都說外面紛亂，提不起消費意欲，出外購物減少。大概靠內地遊客支撐的奢侈品銷售跌幅較大，本地顧客日常生活消費品跌幅較小。餐飲業呢，外出晚飯的顧客顯著減少，食肆經營者說，平常做十枱客的，仍然能維持五枱已經偷笑，只得兩、三枱的如何維持？雖然說有些商場的業主會稍為減租，但食客不來，就算免租也未必能夠支持，不少食肆只能減少甚至停止僱用臨時工好捱下去。有業界人士說，農曆新年後倒閉潮將陸續出現。

有傳媒訪問了幾個專門依賴農曆新年前後銷售的行業，今年情況大家都不表樂觀。

旺角花墟有花店說，生意半年來銳跌九成，農曆新年應該不會明顯反彈，不少行業的商戶都生意欠佳，個別家庭顧客收入也少了，過年的布置花費相應下調，估計買花顧客將會減少，消費額下降。有上環海味店表示，內地客擔憂局勢，暫緩來港辦年貨，本地客也謹慎多了，零售生意下跌起碼一半。他不說我們倒不了解，原來內地客也是香港海味生意的主要消費者。油麻地果欄生果檔面對生意下挫，要減價促銷，並考慮新年期間停業，以削減開支。這些零售業本來靠農曆新年帶來可觀生意，現今都如此悲觀，其他與農曆新年無關連的行業更難樂觀。

最受新春市道影響的應該是餐飲業，不少公司都願意多花錢吃年夜飯，酬謝員工一年工作的辛勞，不少公司還有席間表演、現場抽獎，熱熱鬧鬧，公司上下盡興，點菜也手鬆些；也有公司新年後設春茗，招待客戶共聚，熱鬧一番。過去農曆新年前後，這類訂單應接不暇，有些公司的春茗竟然排期到農曆新年一個月後。但今年景況欠佳，風光不再。很多食肆傳出消息，年夜飯和春茗的訂單顯著減少，酒樓生意額下跌。有餐飲業經營者透露，有些公司客戶索性取消年夜飯，改向員工贈送海味禮物包、或者派大利是。反正年夜飯連同其他費用，也要每位幾百港元，改為送海味禮物包再加上大利是，也是每位二百多三百元，公司節省了酒席花費，員工拿海味回家也直接受惠。苦了那些靠年夜飯和春茗生意的酒樓食肆，如果見不到轉機，除了關門大吉還有何選擇？