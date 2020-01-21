剛過去的周日，黑暴分子再次瘋狂，中環遮打花園集會又演變成暴力破壞。最令人憤怒的是，他們連警民關係組的便衣警員都不放過，以磚頭狂砸警員頭部，沒有搞出人命只是幸運而已。詎料他們意猶未盡，入夜後再向大埔警署投擲多枚汽油彈，又在旺角毆打途人，簡直喪心病狂。

夠了，真的受夠了！這班人到底想將香港蹂躪到甚麼程度才罷休？現在香港經濟插水，罪案率急升，更被外國評為同智利一樣的全球最高危地區，動盪指數由去年的一百一十七位急升至今年的廿六位，而且預料未來兩年都不會好轉。國際金融中心淪為暴力危城，必會影響國際投資者來港投資的意欲，甚至引發撤資潮。目前香港已步入經濟衰退，裁員減薪潮已經開始，若加上外資撤離，香港還剩下甚麼，思之令人惆悵。

黑暴分子多為無腦青年，淪為政治炮灰不自知也就罷了，最令人啞然的是竟有一班縱暴市民在旁叫好。這些人都有正當職業，難道也不明白百年基業易毀難建的道理嗎？

說到底，這些人盲目崇英崇美，同時盲目反中仇共，他們只願接收英美妖魔化中國的資訊，卻從不看看中國真實一面，更不願了解英美為何圍堵中國。中國崛起，最不願看見的是美國，這也是美國既發動貿易戰，又策動顏色革命的原因。然而，中國已是世界第二大經濟體，軍事實力跟美、俄鼎足而立，美國尚且無法撼動中國，香港黑暴分子憑甚麼對抗國家？他們除了玩死香港和換來牢獄之災，甚麼也不會得到。

其實，這些港人這麼憎惡自己國家，好應該快快移民，或將槍頭對準英國，追究當年英國不肯給港人居英權的責任，而不是整天以暴力手段迫害其他只想正常生活的市民。夠了，真的受夠了，香港是幾代人胼手胝足建立的，絕不是屬於那一萬幾千個黑暴分子及其支持者的，走吧，香港不需要你們！