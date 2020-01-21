筆者常跟朋友打趣說，大部分人愛向前看，我卻頗愛向後望，尤其是評論時事，你不參考評論者過去判斷的準繩度，又怎知他未來所說的是否確當，對人如是，對神也該如是。

東方報業集團替鼠年香港的運道求籤，得第七十七籤，名為「公冶長入獄」。反修例運動的示威者，未來一年被判入獄或被扣押的人想必不少，與香港的情況若合符節，大仙籤果然是有求必有對應。

不過，去年在黃大仙祠求的港運籤卻較少人提及，那是第二十一籤「武則天賞花」，內文曰：「天外紅霜如抹錦，檻邊桃杏鬪新妝；盈眸燦爛誰居首，美酒頻斟且酌量。」屬中吉籤。豬年香港運交華蓋，近乎無吉可言，二十一籤卻一派花團錦簇之象，故很多人便覺得去年籤文不驗，筆者事先也參透不出內裏玄機，如今想來，才拍案叫絕。

去年香港的危機，歸根究柢，都是始自特區女王林鄭月娥，籤文喻之為武則天，可謂恰如其分。有一天，武則天忽發奇想，要冬行春令，下詔迫使百花提早盛放，但這是有違自然規律的事。就如林鄭自作主張，強行推出修訂《逃犯條例》草案，既不合時，也欠缺充分諮詢，大有霸王硬上弓的意味。

貴為中國歷史上唯一的女皇帝，天威難犯，傳聞當時的百花就乖乖聽命，在翌日綻放，姹紫嫣紅，使武則天大悅。但亦有不肯屈從的花兒，那就是牡丹，它默然不發。林鄭後來倚仗中南海的天威，使不少曾消極對抗修例的建制派都轉變立場，但反對派則堅持抗爭到底，由是鬧出了許多事端。

當日武則天一怒之下，便下令拔除御花園內所有牡丹，再將此花貶去洛陽。特區政府也對暴亂分子採取犁庭掃穴手段，部分人被迫潛逃海外。去年的籤文原來是該這樣解釋，靜言思之，筆者當真受教了。