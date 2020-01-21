剛過去的周日遮打花園集會最終又演變成警民衝突，大批暴徒在中環遮打花園一帶破壞、縱火及堵路，甚至襲擊正在與集會主辦單位溝通嘅警務人員。期間，有關警員在集會主辦人面前，突然被大批暴徒包圍及毆打，其中有人更手持磚塊及棍施襲，將警員打至頭破血流，他們負傷離開現場時，仍被大批人追打，確實無法無天。

看來，黑色暴亂必將由豬年延燒到鼠年，打砸搶燒仍是演不完的主題，烈火暴行沒完沒了，香港的動盪指數恐怕只升不跌，成為危城，一個不宜居的動亂之都，營商環境只會進一步惡化。隨着更多商舖、食店執笠，失業率上升，港人的生活，只會愈來愈艱難。一項國際調查指出，一百九十八個國家與地區中，香港的動盪指數由去年第一百一十七位，如坐超級火箭，一升就升到今年嘅第二十六位，同排第六位嘅智利，同被列為全球「最高危地區」！折墮成咁，仲有乜「榮光」可言？

美國《紐約客》將二○一九年稱為「愚蠢之年」，認為在這一年中，人類充分暴露了自己的愚蠢；他們將自己的不滿發洩給外部世界。分析認為，意見太多、真相太少、愚蠢太多、理智太少。人們以為發現了「自我」，然而卻拒絕傾聽，拒絕尋找「公約數」。如此愚蠢，經濟持續增長的動力又怎能不失去？

當衝突替代了對話，謾罵替代了和談，人們變得歇斯底里，怒不可遏！「政治極化」這個新詞，精確地概括了今天的公共領域。意識形態之間的對話，不再是建設性的求同求解，而是要壓倒對方，不是你死就是我亡！即使有心想把香港搞好，恐怕也不易為！近年來，不少港人心死，能走的都走了，大仙籤文「子路拱雉」，意指雌雉發覺周圍有異動時馬上飛走，安全時再飛回來，正是港人移民寫照。但依老朽觀察，舉家移民的，多下定決心不再回頭，或許今趟真是哀莫大於心死！