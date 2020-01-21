英國哈利王子與妻子梅根淡出王室獲准後，輿論焦點已轉移到哈利夫婦想搬往的加拿大，近期加拿大的消息特別多，在國際大事上隱形兼透明的楓葉國，這次由政府的保安決定，到民間是否歡迎王族貴人，都成為熱話。

哈利夫婦及他們的兒子屬於王室人員，即使定居異國民間，排場及規格也不會太小，近期加拿大政府屢被質問如何提供保安工作，如何看待這對新居民，總理杜魯多被問得口啞啞，只能以研究中作擋箭牌。

楓葉國民間的反應更大，既有媒體發表王室貴人定居不一定是好事的文章，也有民間質疑哈利等三人循甚麼身份定居加拿大？有人更研究他們的技能是否符合投資或專業移民之類的條件。怎麼看，加拿大人對事件都沒過多雀躍，更不認為三人會為加拿大帶來甚麼榮譽或名人效應，不少輿論反而害怕他們會帶來額外財政承擔，及額外的環境滋擾（狗仔隊、反王室團體的抗議等）。

其實，梅根本是美國人，入境加拿大並不困難，何況她已成為英國王室成員，與丈夫哈利王子享有王室人員的外交豁免等特權，兩人有財力、學識及能力，定居加拿大理應毫無難度。偏偏王室風波外延，加拿大既被捲入，當然會受熱議了。

只是，保安及財政開支終究是個不能擺脫的俗務，正如杜魯多日前指，加拿大政府還未決定是否承擔哈利及梅根在當地生活的保安費用，該國財長摩爾諾亦指，加拿大作為英聯邦成員，會努力扮演當中的角色。這話是甚麼意思呢？是說會盡力保護，還是加拿大只會承擔英聯邦國家的基本義務呢？楓葉國至今沒講清楚說明白。

按英媒估計，若加拿大倣效英國對王室成員的保安，估計每年開支不少於一千萬港元，這筆錢誰來付？加拿大民間已有反對公帑支付的聲音，看來哈利夫婦想做非一般加拿大居民，還有不少問題要解決。