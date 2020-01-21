於下個月底，財政司司長將在立法會宣讀《財政預算案》，而今年會否如前年般派錢將成為社會焦點。事實上，未來一年的經濟形勢比往屆都更為艱難，外有中美貿易戰的不明朗因素，內有香港局勢仍未平息，實在使政府的財政政策不能不小心應對。

近幾個月來，香港政府一直強調經濟將會進入衰退周期，亦指出來年有機會出現較大的赤字。然而，當局仍會採取擴張性的財政政策，冀望能為本港經濟體注入動力，讓其可持續發展走出逆周期。

現時，坊間鼓勵《財政預算案》落實派錢方案，使全民能夠直接受惠，但最後能否成事，均需取決於政府的財政能力。行政長官於上周推出「十項紓困措施」，包括擴大兩元乘車優惠計劃、為低收入人士代供強積金及為失業人士提供有時限現金津貼等。以上各個項目均會為往後的經常性開支帶來壓力，金額將可能超過百億元，從而加大赤字的風險或程度。

雖然有人指政府的庫房尚有一萬一千億元儲備，即約為本港二十六個月的公共開支，但財政司司長仍認為不能掉以輕心。司長曾謹慎地指出，就算沒有來年的經濟下滑，單就近日新措施所帶來的經常性開支，也會使四年後的庫房下降至只有十九個月的儲備。故此，派錢是否符合今個年度的最佳利益，還是需要由財政部門審慎研究。

另外，在現今反政府情緒仍然盛行的情況下，派錢或可帶來紓解部分怨氣的作用。眾所周知，發放現金是最直接令市民感到受惠的措施，既實用又可提升獲得感，而部分市民又會將現金直接用於消費活動上，更可幫助近期持續疲弱的零售及服務行業。就此，與其着重於長遠經濟發展的考慮，倒不妨直接關心市民的真實心理感受。

當然，假如政府真的願意「開庫」，就需要吸取兩年前派錢的經驗，制訂更良好的行政措施，否則只會愈派愈令市民「火滾」。於二○一八年所公布的四千元方案，居然最遲要待到去年年底才收到款項，而當中所涉及的行政開支和人力物力更是高得驚人。如此折騰一番，很多市民是看在心裏，只會覺得當局不夠氣度之餘，還在用「不聰明」的過時方法，實在令人發笑。

今次的經濟衰退來勢洶洶，香港也只能迎難而上。去年第三季經濟收縮近百分之三，是過去十年來首次錄得跌幅。儘管香港面臨過九七年金融風暴、○三年非典疫情又或○八年金融海嘯，但從未嘗過像今年般的內外交困。社會持續的動盪事件，將會影響到香港的營商環境，亦有機會令多年來的生意夥伴一去不返，也有可能使我們的經濟持久疲憊。

俗語有云「和氣生財」，又或「家必自毀而後人毀之」。社會仍出現違法暴力事件，也許是很多人仍未感到經濟正在衰退，但在農曆新年過後將會迎來第一波的結業及裁員潮，屆時社會經濟形勢可能更加嚴峻。止暴制亂仍是香港繁榮穩定的唯一出路，冀望香港在鼠年盡快回復正軌，香港民生經濟及各種社會活動回復正常。