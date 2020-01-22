正論：仙人指路偏不聽　防疫怠慢禍全城

武漢肺炎疫情漸趨失控，全國個案突破三百宗，六人死亡，二十名醫護受感染。中央領導人先後發聲，動員全力防治疫情。中央政法委在網上發文，罕見地直斥刻意遲報瞞報是千古罪人，將釘在歷史的恥辱柱上。恒生指數已經應聲下跌八百多點，一切似曾相識，沙士慘劇正在重演！

先天下之憂，急市民所急，東方報業集團多月來重點報道反修例風波，隨着暴潮拉鋸，短期內難有突破性發展，一月三日本報率先以頭版報道武漢爆發不明肺炎，大字標題「三病人回港掀沙士恐慌」，之後亦多次跟進疫情，事實證明東方新聞夠快夠真，報道具備前瞻性，肺炎果真失控，來勢洶洶，香港疑似個案百多宗，應驗了本集團較早前為庚子鼠年衞生與防疫所求得的黃大仙靈籤。

大仙第十四籤指示為「陶潛醉酒」，籤文指：「為愛幽閑多種竹，買春賞雨在茅屋，醉時卧倒杏花邊，怕聽鶯兒驚夢熟。」陶淵明歸隱後在居所周圍種滿綠竹，春天在茅屋賞雨尋夢，最怕被黃鶯的歌聲吵醒。本報請得佛隱居士解籤，提示市民健康在春天面臨最大危機，政府要如籤文所說「多種竹」，有足夠防範措施應對威脅，才可以安枕無憂。黃鶯來自野外，今次武漢肺炎源頭正正極有可能是野生動物，特區官員醉生夢死，若非鶯聲驚夢，又怎會醒悟防疫怠慢，大禍臨頭？

仙人指路，有因必有果，屢試不爽，二○一九年二月初，送狗迎豬，本集團按習俗為香港運勢及多個範疇尋求黃大仙指引，豬年政治環境方面，仙師批示一支下下籤「孔子聞衛樂」，籤文典故是鄭衛兩國樂曲委靡不振，遭孔子痛斥其非，後來兩國亦因墮落而亡國，而特首林鄭月娥亦獲批下下籤「太白撈月」，古時李白醉後跳入河中撈月而溺斃。豬年將盡，回首暴潮禍港，禮崩樂壞，林鄭修例失敗，自掘墳墓，盡在大仙靈籤預言中。

天道酬勤，種瓜得瓜，多種竹「把關」始能安枕無憂，大仙警示，專家忠告，可惜政府偏偏掩耳不聽，防疫工作懶散，反應又遲緩，遠遠落後同樣是一國兩制的澳門特區。武漢肺炎在去年底十二月三十日公諸於世，澳門衛生局自今年元旦一月一日起，便在澳門國際機場對來自武漢的航班，要求每名乘客要進行體溫篩查，一月三日起要求來自武漢的旅客提交健康申報表，反應相當迅速。

反觀香港防疫怠慢，多日後才在三催四請下加強為入境者檢測體溫，卻堅拒強制武漢旅客申報健康，衞生防護中心官員竟以檢查體溫較為客觀作為推搪理由，直到本周一內地個案大爆發，上午仍然有官員聲稱檢查體溫已足夠，到了下午見勢色不對，中央領導人也下令認真抗疫，才臨急臨忙宣布周二凌晨起來自武漢航班旅客需要健康申報。一直跟着澳門屁股走，而且跟又跟不貼，所謂「慢九拍」來形容是貼切不過。

澳門衛生局本周提升傳染病防禦級別至第二級「可能面臨爆發」的危險級別，成立直屬行政長官的「新型冠狀病毒感染應變協調中心」，並宣布自今日起所有來自內地航班的旅客須檢測體溫及提交健康申報表。而香港政府不但初期未有替武漢抵港的高鐵乘客量體溫，更遲遲不要求乘搭高鐵到港的武漢旅客填寫「健康申報表」，衞生署署長陳漢儀稱主要是考慮到口岸的操作情況，實在一派胡言，人命關天，應該是第一考慮因素，口岸操作怎能與七百萬市民性命相比？澳門施政時有失誤，曾被批為「衰過清朝」，香港竟然更不堪，一眾官員應該率先綁在歷史的恥辱柱上。

疫禍可怕，人禍可悲。特區之所以禮崩樂壞，幾近衰亡，全因問責制名存實亡，民望最低的律政司司長鄭若驊尸位素餐，大仙靈籤直指她為「康順釣魚」，裝模作樣一無所獲，令到法治全失，依然安享高薪厚祿，看來衞生部門諸官亦多是坐釣不動之輩，任由魚兒漏走。內地種種迹象顯示出現肺炎超級播毒者，令人想起當年廣州劉姓教授把沙士帶入香港，散播全城。如果重蹈覆轍，即使所有問責官員來個總辭，又怎能補償無辜犧牲的亡魂呢？