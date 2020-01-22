神州觀察：景區虐畜博宣傳　唯利是圖顯本性

內地景區不時傳出有商家為了營利促銷，屢以各種低俗手段搞噱頭博眼球，甚至出現虐畜、傷害動物等極不人道做法，令人不齒。而在「無法可依」的大環境下，整個社會亦面臨同樣的人道危機，對待動物的態度，完全可以折射出一個民族的本性。

重慶涪陵某景區日前為宣傳「笨豬跳」新遊樂設施，居然當眾上演了一場「真豬騷」，景區工作人員粗暴地將一頭活豬綁於繩上，再從近七十米高的彈跳台推落，期間該豬不斷嚎叫，場面叫人揪心。相關視頻於網上曝光後，隨即招致輿論狠批，直言以虐待動物的方式進行炒作太殘忍，不如一刀結果了更痛快，景區不能不顧人道去賺錢。

偏偏一些景區對此類怪異、扭曲的營銷噱頭情有獨鍾，靠虐待動物營利樂此不疲。河南洛陽一個桃花林景區早前為了吸引遊客，被爆推出一款「彈弓射活雞」遊戲，不少雞隻上撲下跳驚恐逃竄，仍難逃被射傷射殘及爆頭而亡的命運，場面堪稱血腥。浙江溫州某景區更有攤位經營者乾脆將活雞綁在靶牆上，讓遊客以鐵箭射殺，十元兩箭，射中的雞隻不論死活皆可帶走。

而在東北雪鄉，一些景區的「狗拉雪橇」項目生意十分火爆，然而他們所用的並非正規雪橇犬，有的就是普通家犬，甚至是一些名貴寵物犬，不但來路不明，更要在極寒之地每天不間斷、超負荷工作，生理上根本不具備這些條件，卻也慘淪商家斂財工具，狗隻的結局可想而知。惟在商家眼中，畜牲也好，動物也好，哪有甚麼權益可言，能用當然用到盡，沒吃沒喝、鞭抽棒打都不在話下，總之不能影響了生意，是故甘肅敦煌每到旅遊旺季，便不時發生駱駝累趴累死事件。反正在內地虐待動物又不犯法，況且為了賺錢，往各種家畜肚中灌水、灌泥沙呃秤一類更加缺德的事也有人幹得出，這種事實在沒甚麼大不了。

正所謂一個巴掌拍不響，這麼多殘忍血腥的遊樂項目從來亦不缺捧場客，像重慶的「真豬騷」現場，就能清楚聽到遊客的鼓掌歡呼之聲；射殺活雞之人不但掏錢掏得爽快，亦甚具成就感；雪橇上、駝背上又留下了多少遊客的開懷瞬間，數都數不清。盡情享受之餘，誰又曾憐惜過牠們？

而這種將快樂建築在動物的痛苦之上的行徑，一般民眾其實亦不曾少做，甚至有過之而無不及。譬如遊客強拔孔雀羽毛，用石塊砸傷鱷魚、砸死袋鼠等無良之舉一再叫人無語；更有人以各種殘暴手法虐殺貓狗，將小動物生劏活剝，水淥火燒，簡直無所不用其極，讓人覺得整個民族盡是唯利是圖之輩、野蠻變態之徒，與文明社會格格不入。