功夫茶：市道低迷民生艱　拖累利是大縮水

星移斗轉，時序在變。抬頭見牆上掛曆，過多幾日已是農曆新年大年初一！一元復始，萬象更新！過新年，總要圖個吉利，所謂「迎春接福」是也。功夫茶先向讀者拜個早年：恭祝大家身壯力健！龍精虎猛！講真，依家武漢肺炎失控，加上流感高峰期，政府防疫慢九拍，鼠疫又窺伺，公共衞生危機重重，沒有甚麼比身壯力健更重要吖！

言歸正傳，新年新希望，之不過，持續逾七個月嘅黑暴仍未有歇息迹象，社會動盪，百業蕭條，民生凋敝，想過肥年，已是妄想，即使想過一個平靜安詳嘅新年，都變得奢望！猶幸年年「過年」，遂年年有個新希望，今年唔中六合彩頭獎，寄望來年咯！即使難過也要過，於是「恭喜發財，利是𢭃來！」

各位街坊，講開「派利是」，其實最緊要係取意頭，象徵有錢過年，亦係長輩對後輩嘅祝福。惟今年社會氣氛低迷，市道差到冇朋友，加上香港幾乎已冇乜嘢盛事可「榮光」，引致利是都大縮水！是咁的，一個調查喺過去一個多星期，以隨機電話訪問方式，訪問逾千名市民，了解佢哋對派利是同埋新年消費嘅意見。結果發現，有四分之一嘅受訪者預計今年派利是總金額會較去年減少，最多人僅會包廿蚊雞！

其實，有二十個大洋嘅利是，喺經濟如此低迷和政府扶貧紓困如此唔到位下，派二十大元真係算闊佬吖！嗱！利是唔可以「吉」，無錢都要寫祝福語，功夫茶希望如果有人收到老人家呢啲有祝福語嘅利是都唔好嬲，應體諒長者「家貧輕過節，身老怯增年」嘅心情。調查又發現，市民今年派利是嘅預算，明顯較去年「縮水」，跌幅最為明顯係派「紅衫魚」，即一百蚊；亦有百分之六嘅人稱「不打算派利是」。喂，如果因裁員而失業，正在為生活及出路徬徨嘅，恐怕都回鄉「避年」啦！你估利是錢會喺樹上跌落嚟咩？王小二過年，一年不如一年，唯一可以告慰的，許是「年年難過年年過」！

至於消費更加不堪提，嗱！政府無能，在經濟民生事務上，把口就話「無小事」，一見財赤十五年來首現，財爺已閂定水喉話會調整「派糖」，政府之碌碌無為一至於此，基層市民又怎能不自求多福，慳得就慳！三成二受訪者預計今年消費會較去年「減少」，而表示「差不多」嘅就佔四成三，但竟然有兩成逆市表示「增加」，功夫茶推算當中有唔少係廢柴政府嘅高官，鐵飯碗準時出厚糧，出手梗豪綽喇！市道差成咁，好天收埋落雨柴，升斗市民有點危機意識，總好過「雨天總要分手」。經濟低迷，遲啲有排捱啊，有個錢傍身，好過連買兩張戲飛食包爆谷都冇水吖前世！