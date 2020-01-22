世界視線：大選背書買保險　美媒公信力受挫

美國民主黨黨內總統提名初選正式展開前夕，自由派媒體重鎮《紐約時報》首度公開表態，打破傳統支持兩位民主黨女參選人：參議員沃倫以及克洛布赫爾。該報解釋，前者是「激進派」的代表，後者則是「務實派」的選擇。

《紐時》兩邊下注的「背書」決定受到各方抨擊，有評論指出，在過去三年多以來，《紐時》成功累積一大批逢特朗普必反的忠實讀者，十一月的大選正好有機會將特氏趕下台，而民主黨內正為誰來擔任「反特」旗手鬧得不可開交，各自陣營的支持者甚至已開始互相攻訐，這從沃倫及桑德斯最近打破早前「攻守同盟」的君子協定，沃倫指摘桑氏「貶低女性」，可見一斑。

問題是，《紐時》左右逢源、兩不得罪的企圖太過明顯，以至有人諷刺說，熱切期待在大選階段，該報會為哪兩位候選人背書。亦有人從根本質疑，指為特定參選人背書的做法，本身有違傳媒中立的原則，即使不鬧今次「雙胞」的笑話，這項「傳統」是否應該存在下去，大有商榷的餘地。

事實上，報章「告訴」讀者應該如何投票，潛台詞是報章的編輯比起普通讀者更了解候選人的觀點、立場等的優劣。在今天專家意見不受待見的年代，選民會否因個別報章的取態而影響投票意向，本來已很成疑問。媒體真正基於事實而向讀者推介個別參選人倒也罷了，媒體「背書」淪為「西瓜靠大邊」的遊戲，才是令新聞機構公信力嚴重受損的罪魁禍首。一六年大選，在全美發行量最大的一百份報章中，有五十六家為希拉妮背書，僅有一家支持特朗普，連一些立場一貫保守的媒體，也跟風把寶押在希拉妮之上，這哪裏是「專業判斷」，簡直就是見風使舵。

上次大選特朗普勝出，亦掀起了一場史無前例的「總統Vs媒體」大戰，不幸的是，特氏指摘部分媒體搞假新聞並非捕風捉影，霍士盲撐特朗普，自由派媒體則公然「落場打波」倒特，後世史家寫特朗普治下的美國歷史將不得不承認，暴露媒體陰暗面是特氏的主要「功績」。