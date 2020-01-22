習近平最近出訪緬甸，與緬甸政府協議合作推動「一帶一路」建設，地緣政治和地緣經濟意義重大。

二○一七年中國提出中緬經濟走廊，替代構想不佳的孟加拉──中國──印度──緬甸經濟走廊，由此而一改在此之前對緬甸政局的懷疑，全力與昂山淑姬為首的緬甸政府合作。

中緬經濟走廊的經濟作用遠大於中巴經濟走廊，一是中巴經濟走廊連接南疆，途經巴印爭議地區的喀什米爾和吉爾吉特──伯爾蒂斯坦，從喀喇崑崙公路通往中國南疆的喀什，地勢高險，政治不穩，作為通海的通道不佳；喀什要長途才可到烏魯木齊，入關內道途遙遠。

相反，雲南昆明已屬內地鐵路網絡的樞紐，鐵路線已建至中緬邊境瑞麗，由瑞麗入緬境的木姐，南下曼德勒，一馬平川地往仰光出海，兩條通道的難易顯見。此所以中緬通道的現有貿易大於中巴走廊，且增長勢頭旺盛。

二是由於通道的效益不同，中國與印度洋沿岸的海運貿易不易為中巴走廊分流。而中緬通道則直接可把原來經馬六甲海峽、南中國海往中國東南沿岸的海運替代，從緬甸上岸，一路鐵路運輸可直達中國內地與沿海；避開馬六甲海峽和南中國海不只是減少政治軍事風險，而且可節省巨額物流和運輸成本與時間。而中國已建有石油及天然氣管道，不僅緬甸近海的天然氣可輸中國內地，從波斯灣來的油輪更可以在正在建設的皎漂港口上岸。特別是來自伊朗與卡塔爾的液化天然氣，可暢通地經管道輸送，構成中國多元化油氣進口的幹線之一。中緬貿易與能源通道會大大促進中國西南地區的發展。

三是緬甸會是中國、日本在「一帶一路」建設的最佳合作平台。中國是緬甸最大貿易夥伴，日本是緬甸最大投資國，中日都站在緬甸政府立場，反對美國為首的「五眼聯盟」用羅興亞人問題攻擊緬甸。兩國在緬甸基建投資已成互補，日本把現有仰光至曼德勒的鐵道及仰光市區環線鐵道更新提速，中國則建木姐至曼德勒的鐵道，兩者完工時間差不多，將構成緬甸南北鐵道大通道，對貿易與地方經濟發展助力巨大。

此外，中國正全力建設緬甸的電力系統，現已建成可供一半人口用電，幾年後將可全國供電；日本則替緬甸作各種產業、城市、能源、環保的中長期規劃，並建設工業區。兩者合力，將可大力推動緬甸的電力化、工業化、都市化，配合緬甸的資源，成效會是十分厲害。而中日在緬甸合作，下一步便是泰國。