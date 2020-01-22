國際評級機構穆迪下調香港信貸評級，可謂意料中事，去年九月另一評級機構惠譽已率先調低香港評級，穆迪延至現在才出手，大概已算是「手下留情」。黑色暴亂爆發以來，美國三大評級機構中只有標普仍維持香港原有評級，但恐怕也維持不了多久，香港黑暴持續，社會動盪，經濟低迷，金融不穩，信貸評級被調低只是遲早的問題。

穆迪三年內兩度調低香港信貸評級，理由是香港的體制和治理實力低於先前的預估，又指港府缺乏切實的計劃解決市民對政治、經濟和社會的關切。這些理由也對也不對，香港之所以鬧到如此地步，固然是因為港府治理能力有問題，而更大的原因是美國等外部勢力在背後搞鬼，評級機構落井下石，除了經濟和金融方面的理由，難道就沒有政治方面的考量？穆迪指香港的體制和治理依然顯著強於中國內地，但實際上，香港和內地的信貸評級僅差一級而已，可見其評級準則根本是自相矛盾。再說，如果香港的體制和治理顯著強於內地，為何會發生這場黑暴？為何遲遲無法止暴制亂？

眾所周知，美國之所以能夠稱霸世界，除了依靠軍事霸權，還要依靠金融霸權，而三大評級機構正是金融霸權的一部分。他們表面上標榜公平、公正、公開，實際上往往帶有政治偏見和目的，在國際金融界翻雲覆雨、興風作浪，以維護美國在世界各地的霸權。○八年的金融海嘯是由信用危機引起，而根本原因就是使用了錯誤的信貸評級，三大評級機構的公信力備受質疑，中國和俄羅斯先後自行組建評級機構，後者甚至停用三大評級機構的資料作為決策參考。香港作為細小而開放的經濟體，當然不可能自行組建評級機構，不管港府對信貸評級被調低多麼不認同及失望，都無法改變事實。說到底，香港問題的關鍵在於能否盡快止暴制亂，走出政治泥沼，而不在於信貸評級的高低。