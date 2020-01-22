武漢肺炎在內地迅速蔓延，北京、上海及廣州首次出現確診個案，三大一線城市也失守，特別是肺炎殺到深圳，香港還會遠嗎？特區政府由月初開始收到相關資訊，一直懶懶閒，本報多次警告這次恐怕是沙士翻版，提醒當局要好好把關，但廢官們還是象徵式防疫，直到本周一內地個案爆發如雨後春筍，食衞局局長陳肇始才「知驚」，宣布加強措施，包括終於要求從武漢坐航班來港的人填寫健康申報表。

醫療衞生專家早已促請強制武漢旅客申報健康，千呼萬喚，不罵不做，但做啲唔做啲，未有要求從陸路來港的旅客特別是高鐵乘客申報，而由武漢來港可先到羅湖再過關，價格較航班便宜，相信選擇陸路來港的會更多，陳局長難道認為坐高鐵會特別安全，自動殺菌嗎？

港官把關不力，內地相關部門亦似乎對疫情有所隱瞞，外界一早懷疑為何全國只有武漢市發現確診患者，實際個案應該遠較公布數字為高，結果一如大家所料，據說其他城市因為缺乏相關數據，很遲才能設立快速測試，故此拖到本周初才能確認。據報全國逾三百個案，有二十名是醫護人員，這比例相當高，衞健委亦證實是次肺炎病毒可以人傳人，沙士疫禍恐怕已經重演。

多年來內地官員在天災人禍疫潮各種災難都被指刻意隱瞞災情，人命關天，瞞報疫情等於草菅人命，還要死幾多人才會醒覺？國家邁向進步，但官員質素及官場文化依舊十年如一日。沙士一役之後，香港人對內地疫症起了戒心，特別是不滿其通報機制，某程度上亦造成中港矛盾，十多年這條刺一直存在。

本來應該是同聲同氣，同坐一條船，應該拋開分歧，共同努力，可是一次又一次，大難臨頭卻各顧各，你有你官腔，我有我怨罵，無補於事。這次武漢肺炎來勢洶洶，中港若不緊密合作抗疫，最終必定死得人多。