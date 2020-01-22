傳聞羅馬教廷已作出決定，委任香港教區前副主教蔡惠民接任主教職位。不過消息還未正式公布，相信是避免新主教任命可能在香港引起的爭議。如果傳聞屬實，勢必在香港天主教教會內掀起軒然大波。

天主教香港教區原主教楊鳴章去年因病去世後，教會內一直為主教的繼任人產生暗湧。按過往習慣，主教逝世，接任人呼聲最高者，理應是當時的輔理主教。楊鳴章逝世時的輔理主教是夏志誠，他未被委任為香港主教，天主教教會中人認為，主要原因是他比較高調介入香港政治，因此引起教會中部分人的不滿。結果楊鳴章病逝後，新主教未能委出，只好由高齡的已卸任前主教湯漢出任宗座署理，擺明希望拖延委出新主教的時間，以物色合適人選。

據悉，湯漢署理期間，保留了夏志誠輔理主教、陳志明神父、蔡惠民神父及林祖明神父四位原副主教本來的分工，讓他們繼續負責之前他們協調的各教區部門的工作。

楊鳴章逝世後，夏志誠本來是接任的大熱門。夏志誠一向不避公開個人在政治事件的立場，他曾就「六四」事件發言、參加「七一」遊行，也在反修例事件上表過態。他近月來還就反修例事件發言，表明同情反對派，並曾與泛民立法會議員到紅磡理工大學現場，促使警方以和平手段解決包圍大學校園問題。

有人說夏志誠的性格及政治立場較接近榮休主教陳日君。陳以堅持反中共的死硬派立場為大眾熟知，他對羅馬教廷與北京政府修好的政策批評甚為激烈，甚至表明反對現任教宗方濟各的修和路線。如果香港主教也是採相同立場，顯而易見，日後香港天主教教會將與內地教會關係尷尬，羅馬教廷也不願意香港有一個事事違意、對羅馬教廷與北京修好政策諸多批評的主教。相信這才是夏志誠未能接任香港主教職位的原因。香港天主教教會中，有不少夏志誠的支持者同路人，當獲悉他不被委任後會產生怎樣的情緒、作出怎樣的反應、是否能夠預先擺平，正是羅馬教廷需要先解決的問題。

有傳媒稱蔡惠民親共，指他是「親中派」，我看這個標籤並無實質根據。蔡惠民至今為止的言論未見有親共迹象，相反，他也曾和其他神父一起被拒入境內地。蔡神父只是沒有如夏志誠般擺明反共反特區政府，這或者是他被指「親中」的原因。

蔡惠民性格與湯漢接近，主張教會在本港政治問題保持中立，避免走向極端，也會盡力協助羅馬教廷與內地教會修好，建立互信關係。這立場當然不為抗共派所接受。