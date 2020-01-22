武漢肺炎大規模擴散，全國已有逾三百宗確診個案，北京、深圳、珠海、上海，以至台灣、日本、南韓、泰國都有確診病例，患者中無到過內地濕街市及無接觸過野味者大不乏人，病毒可以人傳人已是不爭的事實。廢柴港府急忙宣布但凡來回武漢航班乘客均須填報健康申報表，然而申報表的作用有多大不問可知，香港被病毒攻破大門只是遲早問題，為今之計是做到幾多得幾多，除了機場和各口岸必須把好關，為旅客探熱不能鬆懈，各公私營醫院亦須提高戒備級別，市民更須注意個人衞生，自求多福。

最令人擔心的是，內地春運已展開，病毒隨時蔓延全國，確診個案肯定陸續有來。惟傳媒發現，內地不少城市仍掉以輕心，例如接收了武漢肺炎患者的深圳市第三人民醫院，醫護人員都不是每個戴上口罩，隔離病房樓層可以自出自入，僅有一道屏風隔開隔離區域，形同虛設。

同樣出現確診個案的北京也好不了多少，有記者走訪當地多間醫院，即使是人流密集的三甲醫院，防護都未見加強；廣州亦不遑多讓，醫院無加強防疫之餘，當地民眾甚至說未驚過，「絕對相信我們中國政府」、「現在黨的關懷，到處都預防了」云云。

人民如此相信政府，固然反映內地當局誠信有改善，得到人民信賴，但何嘗不是資訊有限度流通之下的愚民產物？須知病毒無遠弗屆，稍一不慎足以致命，「黨的關懷」絕對不能隔絕病毒。想當年沙士率先在廣州爆發，當地民眾尚且懂得搶口罩搶板藍根，起碼有一定的防疫意識，現在一句「絕對相信政府」便任何自保工夫都不做，隨時死得人多。

當然，訊息高度流通如香港，也不等於民眾頭腦精明。一場黑暴，謊言謠言滿天飛，在毒媒抹黑洗腦下，多麼匪夷所思、破綻百出的故事也有人相信。港人恥笑內地民眾盲信政府，不過是五十步笑百步而已。