東方報業集團重視傳統，每年都依習俗到黃大仙祠求籤，為國家及香港的運道卜問吉凶，參考往績，可謂靈前驗後，有時不得不讓人慨嘆世事玄奇，委實微妙難知。

去年為香港運程求得一籤名為「武則天賞花」，寓意特首林鄭月娥剛愎自用，悖逆天道、人事，結果惹來許多事端。如今看來，不能不佩服大仙籤的前知之能。今年東方為中外關係求得第三十一籤，名為「蔡母遇險」，內文曰：「狂風驟雨打船篷，溪畔桃花盡落紅，驚醒漁翁春夢熟，持篙撐去失西東。」屬下下籤。

蔡母是宋代名書法家蔡中興的母親，她遇險時腹中正懷有兒子，籤文求問中外關係，蔡中興的名字恰巧包含「中」字，這叫問此應此，此籤應驗的機會很大，代表今年中國當真容易出現外交危機。

未來中國的對外關係以至國運如何，要知具體情況，最好還得依照中華人民共和國成立的年、月、日、時作推算。去年台灣玄學界發生一件奇事，有人到出名靈驗的南鯤鯓代天府為寶島運道求籤，求遍六十支籤，經卜杯後竟沒有一支得到神明認可，創三百多年未有之紀錄。當地人一度惶恐，未知台灣是否大禍將臨。

去年二月時筆者湊趣，開出中華民國成立時的八字推算，在本欄中寫下對豬年台灣的幾項預測：第一，有明顯的空中意外；第二，有政治動盪，但不會影響大局；第三，總統競選得勝者的姓氏，五行大多屬木或火，意思是姓「韓」的獲選機會極微；第四，會有嚴重水患。考諸事實，豬年的寶島雖有水患，但不能稱為嚴重，故第四項預測應屬誤判，其他三項則尚可。

如果以同樣方式看中華人民共和國，國家是成立於一九四九年十月一日下午二時，按天干地支依次排出後作推算，未來中國的運道如何？明日續談。