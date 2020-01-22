武漢肺炎全國爆發！過去幾日疫情爆炸式增長，內地已確診逾三百宗，死亡個案亦增至六宗，疫情蔓延已殺入深圳，直逼香港！內地春運開始，港府嘅防疫工作永遠慢幾拍，有議員批評，政府新公布的所謂加強防控措施根本抓不到癢處，疫情已擴散至咁多地方，依家仲只係針對武漢航班填寫健康申報表，有乜用喎！

對於需否提高至緊急應變級別，食衞局局長陳肇始指仍要視乎疫情發展。港產官僚唔踢唔郁，踢一腳郁一郁，通常唔見棺材唔流淚！國家衞健委專家組組長鍾南山表示，深圳有兩宗確診個案未曾到過武漢亦受感染，證明新型冠狀病毒肺炎肯定有人傳人現象，他並披露有多名醫護人員感染武漢肺炎，又指病毒很可能來自野味。

看官，武漢爆發有關肺炎多日，官方一直沒有確認「疫源地」華南海鮮批發市場有經營野味，而附近街坊則發相片證明該地長期有活獸如貍貓、黃麖即場剝皮出售；官方網絡有評論員卻留言，要求「不要謠傳」，惟上載相片者強調責任自負，並說如果造假願意「全家被抓」。顯然，民間有講真話嘅勇者，官方則有護短之嫌。

事實上，官方當初擠牙膏式的通報捱轟，有些專家甚至說武漢肺炎可防、可控、可治。有傳染病專家不以為然，指「可防」是防人還是防動物？「可控」是隔離病人、隔離密切接觸者？但目前病例突然增加，是不是說明在防、控方面存在漏洞，並沒有找到和切斷感染源？至於「可治」，目前並沒有特效藥。

武漢肺炎早期或許不會人傳人，可是如今已證明會人傳人！當年沙士有香港官僚指不會在社區爆發，結果奪去二百九十九條寶貴性命！本報喺武漢肺炎剛出現時已一再強調，隱瞞是最可怕的病毒！今趟武漢肺炎來勢之兇猛，看來不下於當年之沙士，陳肇始局長必須把好關，香港實在再經不起折騰！