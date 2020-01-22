俄羅斯總統普京不但是政壇及外交界強人，在推動一直被視為最棘手的民主進程工作亦有新的思維。既需要延續普京權力穩定及在國際上的影響力，亦讓俄羅斯步向更民主，這項平衡工作，為俄羅斯社會帶來新的天地。普京早前發表國情咨文時提出翻天覆地的政制變更，根據現時《俄羅斯聯邦憲法》，總統得到下議院同意後將委任總理和內閣成員；普京提出修改憲法，讓國家杜馬（下議院）擁有選出總理候選人的功能，下議院將根據總理建議委任全部內閣成員，總統無權推翻國會決定。同時，普京亦提出限制不能連續出任超過兩個總統任期，他完成任期就離任。

根據普京在國情咨文提到憲法修訂等內容，將極大影響行政、立法、司法領域的權力平衡，總理梅德韋傑夫認為聯邦政府應給總統做一切決定，他根據俄羅斯聯邦憲法率內閣全體辭職配合。普京同日提名聯邦稅務局局長米舒斯京任新一屆政府總理，俄國家杜馬短時間內通過。

俄羅斯政壇巨變到底會否令強人普京退下來，這是美國政府最為關心的，因為普京卸任總統又不能再競逐連任，美國在國際外交上的最大敵人就會消失，即使外交上不至於橫行世界，亦減少普京的重大障礙。今次普京的一着可以說推動俄羅斯進一步民主，國會權力獲得鞏固，總理的問責性增強，總統也不能隨意把持國會兼有任期限制，但留有普京個人在政壇上的權力，就是將俄羅斯國會及聯邦安全會議並容去削減總統權力。

普京是安全會議主席，梅德韋傑夫已獲委為該會議副主席，即是軍政核心由兩人掌控安全會議，直接影響國家內政外交，但安全會議並沒有任期限制，誰當俄羅斯總統也要看安全會議的主導，變成普京及梅德韋傑夫掌政，對美國的政策一點也不會鬆懈，俄羅斯獲進一步民主卻不失普京掌權，最頭痛的就是美國。