功夫茶：黃師荼毒下一代　教局無心除大害

子曰：「三人行，必有我師。」萬世師表孔子金句流傳到現在，但喺香港就變成「百人行，必有黃師。」有數得計，反修例風波拉咗七千幾人，當中有八十個係教職員，比例差不多百分之一，呢個數字仲未計大批漏網之魚，仲有一批蠱惑黃師動口不動手，匿埋喺校園散播暴力反政府及仇警意識。

大家都聽過有通識科老師喺社交平台咒罵「黑警死全家」，另外一間書院嘅助理校長就發貼詛咒警察子女「過唔到七歲」或死於非命，為人師表「講呢啲」，擺明違反教師專業操守，梗係引起全城聲討啦，但竟然到依家兩個黃師都仲未停職，另外兩個官校黃師又係出言不遜，教局淨係調佢哋職，對比起來，有間男校嘅教師話學生係「曱甴」，即刻畀校方罰停職扣薪，同人唔同命聽得多，原來教育界嘅行規係同罪唔同罰㗎！

莫講話呢啲衰多口，就算真係走出嚟示威涉及暴動犯法被捕嘅教師，到依家只係有一個自己辭職，寥寥數個停職，冇人被撤銷教席，教育局局長楊潤雄尋日同傳媒茶敍，自爆收到一百四十七宗同教師有關嘅投訴，但所謂嚴懲得把口，只有三十二宗已成立及跟進，罰則都係譴責、警告、書面勸喻及口頭提點咁大把，同放生冇乜分別。

楊局長又向全港校長教師發公開信，美其名曰回顧，實際信尾講到明係希望教育界諒解局方有責任處理有損專業嘅教師，即係跪求原諒啦。呢啲咪係「又要威，又要戴頭盔」囉，輕輕處分幾個黃師都驚死畀人罵，做官做到咁幾樣衰呢！

有咁廢嘅教育局，啲黃師使乜驚？而且仲有教協撐腰，成立「訴訟及緊急援助基金」發起眾籌一千萬喎，如果黃師面臨停職、停薪甚至除牌，就會提供法律援助和緊急經濟援助，甚至代出頭打官司。教協身為最大嘅教師專業團體，成十萬會員，理應中立，但立場偏頗，黃過黃巢，又搞集會同支持罷課，成日話政府製造白色恐怖，其實自己恃住人多勢眾就兇教局，保住班黃師飯碗。

官媒都出聲點名斥責教協係鼓吹「反中」、「反政府」嘅幫兇，「太毀師德了」，但教育局就偏偏好似買佢怕，唔敢炒啲違規老師。講咁多，原來楊局長唔止係無牙老虎，仲係大愛左膠，一個教師都不能少，一個都不敢炒。楊局長仔女都係讀國際學校之後去海外升學，冇身受其害，唔怪之得唔肯為全港家長除害，任由黃師誤人子弟，荼毒下一代。功夫茶睇唔過眼，幫楊局長你訂定位喇，歷史恥辱柱將來又要刻上閣下大名。