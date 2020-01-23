產評：券商監管要合時　業界利益須兼顧

去年香港證券業經歷了艱難的一年！一來大部分時間股市成交萎縮，二來又遇着監管機構收緊孖展業務，部分券商連「吊鹽水」的資格也沒有，只能將牌照交還政府，黯然結業。禍不單行的是，近日又傳來當局擬加強券商財務資料申報，顯見新一波監管風暴又迫在眉睫。適逢如今香港經濟急速滑落，武漢肺炎又殺到，若地緣政治風險再升溫，只怕港股以至全球都難敵地心吸力，應驗沒有最衰，只有更衰，券商經營更具挑戰。

回顧去年，港股在次季初見全年高位後，就一直受困於貿易戰陰霾，六月起社會更動盪不安，幾經艱辛才熬到八月回穩，十一月乘着科網企業來港作第二上市，市況才見明顯改善，但不少小型券商已等不到這日。

為應對當前經濟艱難，港府早前宣布寬免明年度的券商牌照年費，冀能為業界減輕財政負擔。誰知業界未及高興，那邊廂又傳來監管當局擬加強券商財務資料申報，以更全面掌握券商財務狀況。問題是：加強申報意味券商須投入成本更新軟件及系統，一來一回，又是一場空，甚至蝕凸！

誠然，當今金融市場瞬息萬變，加上科技應用日新月異，而中港以至國際間的資金流動甚為緊密，監管部門為確保與時並進，加強證券市場風險管理實屬無可厚非，但絕對反映出官僚作風，處事欠缺靈活變通。眾所周知，時值香港經濟處於回歸以來的重大艱難時期，是否可平衡市場監管與行業發展呢？

自○三年最低佣金制取消後，券商業以減佣作招徠，財雄勢大的銀行和中資背景券商具競爭優勢，使本地中小型券商難以競爭。這幾年新股市場相對活躍，券商可靠從事賺息的孖展借貸來支持營運，偏偏去年十月監管當局就收緊孖展，包括將額度縮至券商資本的五倍、評估抵押品集中度的管理，以及進行壓力測試等。大型券商擁有財力，自然可輕易滿足要求，反之，中小型券商形同被趕入絕路，令市佔率更歸邊，對投資者而言絕非好事。

無可否認，加強監管是國際金融市場的大氣候，香港不能迴避，可政府在加強監管的同時，亦必須拿捏好時機，並策略性地為券商提供更有利的營商競爭環境，開拓新的收入來源，例如為中小型券商在應用金融科技和開拓創新業務方面提供支援，確保業界能百花齊放。這既關乎香港整體金融業競爭力，也是業界與各市場參與者的福祉，實乃政府責之所在。