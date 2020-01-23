正論：武漢肺炎破門入　港府猶在等運到

武漢肺炎肆虐全國並輸出國外，當深圳、廣州以至澳門都相繼出現確診個案，一橋之隔的香港淪陷只是遲早問題。說時遲、那時快，香港昨日接連出現兩宗確診病例，一人為經高鐵抵港的武漢旅客，另一人是到過武漢的港人。當港府廢官還在辯駁高鐵不用實施強制健康申報，疫魔即狠狠摑了他們一巴。勿謂言之不預，只要當局「等運到」的思維不變，當年沙士在社區大爆發的一幕很快就會重演。

本港首名患者居於武漢，先由武漢乘高鐵至深圳，再由深圳北站乘坐高鐵於前晚抵達香港西九龍站，港口衞生處發現他有發燒徵狀，隨即將他送往伊利沙伯醫院隔離治療。據悉快速測試結果呈陽性，但因為要覆檢故列為「高度懷疑」個案，昨日傍晚再轉送瑪嘉烈醫院，至於患者同行親友則曾入住尖沙咀酒店，並已離境飛往馬尼拉。福無重至，禍不單行，一名到過武漢的本地男子成為本港第二宗「高度懷疑」個案，昨晚由沙田威爾斯親王醫院轉送瑪嘉烈醫院隔離。

事實上，武漢肺炎在內地已有失控之虞，全國多個省市都有確診病例，累計感染人數超過四百七十，十七人死亡，且陸續有醫護人員受感染，專家擔心有機會進入第三波傳播，在社區大爆發，顯然不是無的放矢。隨着春運進入高峰期，預料病毒將更一發不可收拾，香港絕對不可能獨善其身。可以看到，武漢市亡羊補牢，全市實施出境人員管控，取消外遊團，所有公營機構人員不得離開武漢，部分高速公路封閉，並對進出武漢車輛加強抽檢，大型新春活動取消，形同「封城」。當地市長甚至公開呼籲，外面的人不要到武漢，武漢市民沒有特殊情況也不要出武漢。儘管不知對遏止疫情有多大幫助，但最低限度讓人看見當地吸取教訓，嚴陣以待。

反觀港府廢官則繼續望天打卦，當港大專家袁國勇、何栢良等一再警告病毒隨時破門而入，不能出現確診個案才被動反應，偏偏主管衞生事務的官僚仍是好整以暇，慢條斯理，至今仍將應變級別維持在「嚴重」而非「緊急」。食衞局局長陳肇始口口聲聲已有準備，例如康文署已騰出兩個度假村用作隔離與患者有緊密接觸人士，隔離病床亦準備就緒，但事實證明這些措施根本無法阻擋疫魔壓境，甚至連追蹤同患者有緊密接觸人士也做不到，涉事武漢旅客的親友可施施然離境已可見一斑。政務司司長張建宗日前甚至邊咳邊說不用在高鐵口岸實施健康申報，理由是人流聚集填表交表反而會增加病毒傳播機會，詎料話音剛落，病人即經高鐵來港，不僅諷刺，簡直荒天下之大謬。

誠然，口岸把關首重體溫探測，但健康申報作為第二道把關，作用是便於追蹤漏網之魚和密切相關者。○三年沙士，香港尚未有高鐵和港珠澳大橋，但今時不同往日，中港兩地交流比當年頻繁何止百倍，港府卻一味沿用舊思維防疫，只着重機場把關而對其他跨境交通運輸掉以輕心，病毒攻破大門根本不足為奇。早就有人建議港府暫停來往武漢高鐵班次，但港府置若罔聞；當台灣都叫停所有武漢團，美國、澳洲等地紛紛提高對武漢的旅遊警示，港府卻如老僧入定不動如山，以現有機制不包括內地城市為由而拒絕發出旅遊警示，僅由業界自發叫停旅行團。外界質疑港府有政治考慮，寧願犧牲公眾健康也不敢得罪內地，雖不中亦不遠。

無可否認，香港作為國際航空樞紐，每天有四面八方的旅客進出，很難實施「封城」、「邊禁」等措施，但沒有事情比人命更重要，所有能加強把關的措施都不應放過。隨着澳門出現首宗確診病例，連金巴也在港珠澳大橋口岸要求港人入境澳門必須申報健康，港府竟以「人流聚集會增加病毒傳播機會」的藉口而拒絕，無論如何也說不通。更何況，紅外線探測體溫並非萬無一失，過去亦常被揭發有漏網病人，加上本港公營醫療本已不堪負荷，應付流感尚且手忙腳亂，一旦武漢肺炎因為廢官懶政而落地生根大爆發，公營醫療勢必崩潰，香港勢必死得人多。

人類總要重複犯錯。香港經過○三年沙士血的洗禮，按道理應比其他地方更加警惕，無奈港府好了傷疤忘了痛，十七年過去依然不懂吸取教訓。一場黑暴重創本港經濟，中港矛盾愈演愈烈，這場武漢肺炎已激起本港市民對內地嗜食野味禍延全球的不滿，黑手會否藉機在港挑動更大型的暴亂，連新春最後那一點喜悅都摧毀殆盡，不能不令人擔心。