神州觀察：紅三代故宮撒歡　惹眾怒敷衍了事

日前一名內地女子「趕着周一閉館」，駕車闖入北京故宮「撒歡」的行徑引發全民聲討，之後更被揭發其擁有「紅三代」身份，乃中共元老何長工的孫媳，勢再刺激民眾敏感神經。惟從有關各方的「善後」方式來看，並未顯現多少誠意及危機感，仍然抱持敷衍了事心態，大抵是因特權階級從無向百姓做交代的習慣。

故宮博物院院長王旭東日前以網上發文形式回應事件，「誠懇道歉」之餘，並將分管副院長及保衞處處長停職調查，但就對故宮閉館日到底舉辦了甚麼活動、哪些人受邀及肇事女子情況隻字不提。館方更有一力承擔所有責任及為破壞文物「洗底」之嫌，或曰是己方私改停車位所致，或曰涉事區域鋪的是現代材料，言下之意，各界的擔心全是多餘；至於耍特權問題，也就無從談起。

而這恰恰是民眾更為擔心，及更覺悲哀的地方，故宮方面的解釋看似面面俱到，但永遠回答不了另一個關鍵問題，亦即輿論普遍質疑的：一般民眾可否暢通無阻地駕車入故宮撒歡？故宮又是否會為一般民眾的過錯極力開脫，乃至將責任主動攬上身？人們看到的是一場特權踐踏規則的粗暴遊戲，及規則在特權面前的軟弱無力、唯唯諾諾醜態。既然特權如此具有優越性及令人迷戀，又何必千辛萬苦消滅封建專制制度？

更甚者，該名「紅三代」不但於事發之初態度傲慢，又是死不認錯，又是對輿論批評冷嘲熱諷，不屑一顧，之後更被揭發已經置身美國，並繼續以各種方式挑釁、羞辱國內民眾，此舉莫說毫無悔意，根本就是在主動撩火頭，全不懼怕加深百姓對他們的敵意，堪稱囂張跋扈至極。至於其家人的道歉更是不痛不癢，一句「管教不嚴」便將事件輕輕帶過，儼如《西遊記》裏各路神仙之於妖精們的做法，百姓只能乾瞪眼。

可以見到，內地當局總口口聲聲說自己建立的是人民當家作主的社會，一切權力屬於人民，事實證明，當今社會仍舊是特權階級橫行，並通過最簡單粗暴的方式實現了斂聚社會財富之目的；尤其是將改革開放以來的絕大部分經濟成果貪婪瓜分掉，致使社會貧富懸殊愈發加劇，及導致更密集的權力腐敗問題發生。多少「紅二代」、「紅三代」長期霸佔着國有壟斷資源，又有多少中共元老在精心培植政商寡頭，實現權貴資本聯姻，胡作非為？甚至與國際壟斷利益集團內外勾結，賣國求榮，禍國殃民？

特權階級以不堪手段掠奪社會財富，低調一些也就罷了，反正底層民眾又不能把他們怎樣，如今連民眾僅存的一點尊嚴也要剝掉，拿來戲耍，就不怕無產階級再度聯合起來抗爭？