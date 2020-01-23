世界視線：伊斯蘭國死不僵　美國反恐陷窘境

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪去年底被美軍擊斃，該組織宣布任命哈希米為新領袖。英國傳媒日前披露，「哈希米」原來只是化名，其真實名字為薩勒比，身份為IS的創始會員，擁有大學回教法律學位，一步步晉升為組織領導層後，負責監督IS在全球各地的行動。

特朗普宣布成功擊殺巴格達迪之後，曾揚言伊斯蘭國已被徹底擊潰，事實卻是，恐怖組織領導者「一雞死，一雞鳴」，死了一個巴格達迪，自有其他的繼任者。由此可以看出，特朗普不惜冒擦槍走火、觸發中東大戰的風險，暗殺伊朗革命衞隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，目的根本不是因為伊朗「組織策劃恐怖活動」的能力，而只是短線的政治操作，為自己競選連任提供更多政治資本。

事件的另一看點，是伊斯蘭國的保密工夫做得相當好，薩勒比行走江湖多年，一直化名活動，西方情報人員還要費一段時間才可弄清其真正身份。最諷刺是美國費盡九牛二虎之力打反恐戰，結果卻弄巧成拙，陷入「愈反愈恐」的窘境，證明美國人介入中東地區事務，恰好就是團結恐怖分子的最大力量。

據媒體報道，薩勒比是伊斯蘭國最具影響力的一名理論家，而他跟巴格達迪的相識，竟意外地由美國人一手促成。○三年美國入侵伊拉克後，巴格達迪因為與「阿蓋德」組織有關，而被美軍關押在巴士拉一座監獄內，正是在那裏，巴格達迪煽動獄中數百名囚犯接受他的「哈里發國」理念，薩勒比是其中一員。據一名曾在伊拉克當地囚禁恐怖分子的美軍監獄獄警形容，如果伊拉克沒有美軍監獄，日後就不會有伊斯蘭國。以巴格達迪待過的一所監獄為例，就「孕育」出九名伊斯蘭國的領導層，因而有「聖戰士大學」的「美譽」。

哪裏有壓迫，哪裏就有反抗。美國、伊朗惡鬥，美國暗殺伊朗軍頭，又支持國內反政府活動，顛覆現政權的用意極為明顯，反觀德黑蘭，只是要求美軍徹底撤出中東，別再多管閒事，誰站在道德高地上，一目了然。