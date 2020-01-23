中國與緬甸合作，建設中緬經濟走廊，作用巨大，從根本上可以改變中國西南、印支半島西部與印度洋的發展格局。

一是跨越橫斷山脈的大瑞鐵路，在十年艱苦修建之後，大約會在二○二二年開通，從昆明便可以直達中緬邊境的瑞麗。中緬開始修建瑞麗對岸的木姐至緬中曼德勒鐵路，相信會與日本更新曼德勒至仰光的鐵路差不多同時在幾年後通車。三、四年內，昆明至仰光便成鋼鐵絲路，把緬甸轉變為東亞、東南亞的大貿易走廊，這又有助於緬甸的工業化，特別是北部山區的工業化，消減民族地區落後產生的軍政衝突風險。

二是中日合作應不止於緬甸中部的發展，更可以支援日本在緬南土瓦經濟特區和曼谷西行土瓦一線日泰合作發展，促進泰緬的邊境融合和共同發展。

三是中國在若開邦皎漂經濟特區的投資，除中緬油氣管道帶來緬方的龐大過境收入和天然氣留用的能源投入，若中國不受開發皎漂房地產的錯誤戰略牽制，全力建設皎漂石油和液化天然氣碼頭，開啟中東油輪轉運，可更快地增加中緬管道的效益，開發皎漂港口，並因此參與若開邦的扶貧與經濟開發，建造皎漂和若開邦到仰光的交通連接，效果便不止於皎漂經濟特區，而是整個若開邦的經濟與政治發展，有助解決羅興亞人問題的根源。

四是中國若有大戰略的話，北方可以重開滇緬公路經密支那到印度東北邦，從經濟與政治進逼印度所佔的藏南地區。在南方，從若開邦以皎漂與實兌港合作，借道印度新建的多式聯運通道，連接東北邦、孟加拉和印度加爾各答，為中緬走廊下一階段部署。

中印貿易正在大增，今後兩國合作，相信美國亦難以阻撓。兩國所缺的直接貿易通道，緬甸會是重要中介，特別是緬甸在英國殖民地時代移植了龐大的印度人口，正好作中印貿易的中介。中國在緬甸的交通連接既可以協助印度打通東北邦的向外通道，也可以作為政治的潛在壓力，牽制印度，作用便超越經濟。

從地緣政治而非企業經濟收益着想，中國便應恢復重建從雲南邊境經密支那到印度東北邦邊境的公路和鐵路，不理會印度的反對。在南方則加快修曼德勒至皎漂的鐵路，並且伸延至實兌乃至孟加拉邊境，重新推動孟中印緬經濟走廊的建設。

無論是「一帶一路」或中國外交，都應該有大戰略的視野和思維，落實時更不能讓企業的短視和短期利益所破壞。中國的中緬經濟走廊戰略希望能夠如此。