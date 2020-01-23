鼠年新春，香江百姓注定要在黑暴陰霾不散和新肺炎雙重打擊、提心吊膽中度過。暴亂聲中一歲除，肺炎殺到入香江。千門萬戶心焦日，哪有新桃換舊符。這些都要多得咱們的特區政府、特首林鄭月娥不少，也要多得暴亂分子及其黑手不少。以新肺炎而論，最讓人揪心的是已確定「人傳人」，然病源和傳播途徑還沒完全搞清楚，這和二○○三年「沙士」爆發時情況差不多。

那時香江府衙就抱持觀望，心存僥倖，明明已有不少病例，患者離開醫院，大面積傳播了，當局還不認為「沙士」已進入社區，遲遲不肯宣布香江已成疫埠。直到疫情一發不可收拾，多名患者病亡，醫務人員「中招」，當局才手忙腳亂的應付，聲稱要「打贏這一仗」。最後戰果是，香港病故二百九十九人，事後追責，時任衞生福利及食物局局長的楊永強丟官。這一仗，盡顯香江府衙施政無能、管治稀鬆。如此積累的大量民怨，在○三年大遊行中大爆發。

一晃十七年過去，魯迅先生批評中國人很健忘，這毛病在香江府衙、特首高官身上尤其嚴重。沙士一役，人命關天，傷亡慘重，百業蕭條，一時間香港似乎成了死城，事後且有高官問責下台，這樣的大禍似乎都沒有在當局腦袋中留下記憶，更談不上吸取教訓。不過，有一點香江府衙、行政長官是「有則改之」了，那就是當年楊永強下台後，董建華推出的高官問責制已被三任特首改掉了，過去十幾年香港無論在管治、施政上出了多少問題，再未有高官問責丟官也。

如今林鄭月娥當政，管治更加混亂，錯漏百出、民怨沸騰，從特首到管治班子的民望如水下插，他們要為此負起重大責任彰彰明甚，例如有「司底驊」之稱的鄭若驊，當廢官已當到慘不忍睹的地步、當到天怒人怨的程度，卻好官我自為之，特首林鄭對她還死保爛保。如此視「問責」如無物，香江府衙豈能不盛產廢官、廢特首？豈能不千夫所指？豈能不暴亂不已、肺瘟殺到？豬年已矣，災禍未已，鼠年之哀更不知伊於胡底也。