香港黑衣暴徒經常被拿來跟文革時的紅衞兵及清朝時的義和團相提並論，其實正如有人所說，紅衞兵不管如何造反，都不會勾結外國勢力，義和團不管如何胡鬧，都不會充當洋走狗。看看那班高舉美國旗英國旗、要求「天下制裁」香港的無知廢青，豈止幼稚可笑，簡直丟人現眼。他們充當西方「以華制華」的政治工具，罵洋人不敢罵的話，做洋人不敢做的事，還自鳴得意，可見奴才確實比主人更嚴厲、更惡毒。

中國人歷來喜歡做漢奸，這大概是奴性基因和民族劣根性使然，想改也改不了，但做漢奸做得理直氣壯，得意忘形，只有這年頭才見得到。李漢奸宣稱「日日做漢奸」，漢奸黎叫囂「為美國而戰」，無知廢青揮舞美英國旗，到底是甚麼心態？他們也許覺得無上光榮，而稍有良知的中國人無不感到惡心。

當年投靠日本的大漢奸石友三有句名言：「做過漢奸，孫子王八蛋再要做漢奸。」這正是漢奸們的共同處境，他們背叛自己的民族，反映人格有問題，自然不可能得到異族的信任，只能被當作用完即棄的避孕套。綜觀歷史，哪個漢奸有好下場？哪個漢奸不是遺臭萬年？

最尷尬的是，香港不少人不願做中國人，一心想「歸英歸美」，偏偏英美從來不承認有這樣的子民。英國當年給予一本BNO，不少香港人感激涕零，殊不知這正是殖民政府的脫身之計，英國人向來自私自利，豈會為香港人着想？難為有些人至今還拿着BNO哀求英國開恩收留，實在可悲、可笑，如果英國肯收留這班孤臣孽子，何必等到今天。事實上，任何國家和地區都不會歡迎暴徒，豈止英美拒絕收留。台灣當局對香港黑暴煽風點火，也只是為了吃人血饅頭，而不是支持甚麼民主公義，更不是對暴徒情有獨鍾。自作孽，不可活，無知廢青要求「天下制裁」香港，到頭來受到制裁和懲罰的正是他們。