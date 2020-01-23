「背脊向天都可以吃」，用這句話形容一個民族絕對不是恭維，而是一種侮辱，作為一個中國人，聽到人家這樣說，應該是憤怒，可惜大部分人反應都是無奈一笑置之，因為別人有說錯嗎？

或許有點誇張，但雖不中亦不遠，最近網絡流傳一張野味店的價目照片，據說來自出事的武漢海鮮市場，裏面有多種珍禽甚至受保護動物，都被標價出售當野味，活孔雀都有得即點即劏，若果翻譯了傳到外國，人家又會當我們中華民族是野蠻人了，並且會忍不住說，難怪沙士及武漢肺炎都發生在中國境內，野生動物以眼還眼，自然界在向中國人大報復了。

實在難忍受整個民族因為一些人的醜陋而遭到蔑視。五千年文化，四大文明古國之一，漢唐盛世，人家日韓都要學習我們文化，特別強調不是飲食文化，中華文化博大精深，各門各學，都足以傲視天下，照理贏在起跑線，為何這麼多年過後，倒過來在多方面都落後於當年的蠻夷呢？

官方都證實武漢肺炎源於野味市場，跟當年沙士一樣，可說重蹈覆轍。不吃野味不會死，一些人只是為了滿足口腹之欲，甚麼動物都放進嘴裏，害己亦害人，全中國有四百多宗確診，昨日遠在天邊的美國也失守，中國旅客在外面的形象已經不討好，現在更被視為帶菌者，累及整個民族，實在情何以堪？

事實上，無論製造多少飛機大炮，誇耀甚麼5G發展、世界第二大經濟體，一朝成為「肺炎輸出國」，就甚麼架都丟清了。

人性便是憎人富貴厭人貧，中國富強起來便受到西方圍剿，經常發動口水戰，偏偏中央最忌就是國際輿論，惟有改善及強化自己，別人想找碴也沒那麼容易。人民質素雖然並非一朝一夕可以改變，但硬件夠強，軟件太落後亦是徒勞無功。抗疫不單止是對付肺炎，亦是捍衞整個民族尊嚴。