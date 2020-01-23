對源自武漢的新型冠狀病毒肺炎消息，香港的傳媒看來特別重視，不少傳媒都立刻派記者前往武漢採訪，不過看來取得的資訊不多。涉事的華南海鮮批發市場已遭封閉，附近的居民和店舖沒有特別防範，未見人人戴上口罩。記者到訪的醫院大堂一片冷清。

其實，這個現象一點都不奇怪，如果傳出醫院受到感染，受到感染的病人和醫護人員應該已遭隔離，普通病人也會避免到這幾所醫院去看醫生，記者前往採訪，難免無功而還。

香港特區政府初時反應遲緩，未見採取特別措施應對，可能令一些市民不快，輿論怪責特區政府反應過慢。報道說澳門已採取更嚴厲措施，例如強制來自內地航班的旅客作體溫檢驗，主動申報健康狀況。不過，香港不同澳門，內地航班到香港數量遠超澳門，內地旅客經香港轉飛其他國家地區人數太多，如果好像澳門般逐個量度體溫再填寫健康申報表，的確容易造成瓶頸，乘客擁擠，病毒更易傳播。

香港特區政府最新規定，是要求武漢飛香港的航班乘客都填寫健康申報表，起碼有助一旦出事可以追蹤。不過，這項措施有點「走精面」，把限制範圍收窄至武漢一地。除非內地宣布武漢為疫埠，限制武漢與其他省市之間的交通，香港跟隨大局，否則如果內地對武漢不管制，單單香港採取防疫措施，難以收效。來港的武漢旅客可以先去其他城市再轉到香港，便可避過針對武漢直接來港的檢疫安排。但如果針對全部內地來港旅客作防疫措施，卻應付不了因此措施帶來的大量旅客擠塞。

截至昨日為止，內地新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例已經超過四百宗，除了武漢之外，全國多個省市均有確診及疑似病例，澳門、台灣也有確診個案。另外，日本、泰國以及南韓都有病例，連美國西雅圖也有確診個案。

香港傳媒此次對武漢新型冠狀病毒肺炎消息特別重視，大概與二○○三年的沙士感染傳播經驗有關。當時的沙士病毒由廣州傳來，一旦爆發便不可收拾。香港居住環境集中而且擠迫，傳染病容易傳播開去，稍為鬆懈便難以控制。

不過，要有效控制病毒傳入也不容易，除了內地各省市都可能受到感染再傳外，其他證實受感染國家如日本、泰國和南韓等，正如其他內地省市，未成疫埠，不可能把他們的來港旅客悉數隔離。

現代世界各地交通頻繁，等到某地證明是疫埠時，再實施禁制往往為時已晚。