一家大型餐飲集團因為創辦人女兒在聯合國發表反黑暴言論，旗下店舖自此成為暴徒「裝修」目標，經過數月打砸燒後生意大幅倒退，繼傳出裁減食品廠所有長期散工後，再傳出集團在新年前派大信封的消息，有指一間酒樓裁掉五、六名員工，有的食肆租約期滿索性結業，亦有文職人員受影響。消息一出，一班無腦黃絲彈冠相慶，認為攬炒勝利。

然而，正常人只會為此感到可悲。這家集團可說是本地最知名的品牌之一，相信沒有香港人未光顧過，僅僅因為家族成員發表了一些不中聽的言論便惹上無妄之災，暴徒大肆破壞竟然還有一眾黃絲拍手叫好，到底一個社會要多野蠻、多反智、多墮落，才會發生這種黑白顛倒之事？暴民口說民主公義，幹的卻是獨裁殘暴之事，這不僅是香港的悲哀，更是文明世界的恥辱。

再說，該家族成員早已上岸，是真正的大有錢人，不會因為一時的生意不順而對生活質素有影響。時勢不好便關門止血避一避風頭，待時勢好轉捲土重來；何況此處不留人，自有留人處，大集團何愁沒有做生意的機會？捨棄香港可轉戰內地，甚至到外國投資，沒有甚麼大不了。更別說，該集團的最大股東並非該家族，而是一家英資公司，暴徒是否「殺錯良民」值得商榷。

事實擺在眼前，「攬炒」炒不死大集團，只炒死無議價能力的基層打工仔而已。關閉分店只是營商策略，但對手停口停的廚師、侍應、洗碗、收銀等等，卻是事關生死的大事。本港最新失業率已上升至百分之三點三，其中零售、住宿及膳食服務業失業率達到百分之五點二，為三年來高位，建造業失業率更惡化至百分之八點六，令人咋舌。一榮俱榮，一損俱損，道理就是這麼簡單，無腦黃絲以攬炒為樂，以為這是為了民主必須付出的代價，怕只怕民主爭取不到，香港早就五勞七傷，無藥可醫，最終只能一命嗚呼。